Впервые сразу семь украинок попали в основную сетку US Open

Семь представительниц Украины попали в основную сетку турнира Большого Шлема в Нью-Йорке. Это Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Ангелина Калинина.



Напомним, в 2018 году впервые в истории соревнований шесть теннисисток из Украины сыграли в основной сетке US Open.



Ранее семь участниц из Украины уже выступали на кортах грунтового и травяного «Шлемов»: Ролан Гаррос-2007,2008 и Уимблдон-2008.



Соревнования на US Open-2020 стартуют 31 августа.