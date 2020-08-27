US Open. Украинки узнали своих первых соперниц

Уже в понедельник, 31 августа стартует US Open-2020. Сегодня состоялась жеребьевка турнира. Своих первых соперниц узнали представительницы Украины, которых в этом году, даже без Элины Свитолиной, сразу семь.

Больше всего не повезло Ангелине Калининой. Она в первом раунде сыграет с третьей ракеткой мира и первым номером посева Каролиной Плишковой.

Катерина Бондаренко в первом раунде сыграет с американкой Элли Киик, которая занимает 162-е место в рейтинге WTA. А Марта Костюк в первом раунде померяется силами с 68-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.

Катарина Завацкая сыграет с 11-м номером посева, Еленой Рыбакиной из Казахстана.

19-я сеянная Даяна Ястремская померяется силами со 126-м номером мирового рейтинга, австралийкой Астрой Шармой. Во втором раунде может состояться украинское дерби: Ястремская, в случае успеха, сыграет с победителем матча Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл.

Соперницей Катерины Козловой по первому раунде будет 18-летняя американка Уитни Осуигве, которая занимает 143-е место в рейтинге WTA.