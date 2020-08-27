US Open. Украинки узнали своих первых соперниц

Состоялась жеребьевка US Open-2020

  • 27.08.2020 20:12
  • 3896 просмотров
  • 8 комментариев
US Open. Украинки узнали своих первых соперниц
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Уже в понедельник, 31 августа стартует US Open-2020. Сегодня состоялась жеребьевка турнира. Своих первых соперниц узнали представительницы Украины, которых в этом году, даже без Элины Свитолиной, сразу семь.

Больше всего не повезло Ангелине Калининой. Она в первом раунде сыграет с третьей ракеткой мира и первым номером посева Каролиной Плишковой.

Катерина Бондаренко в первом раунде сыграет с американкой Элли Киик, которая занимает 162-е место в рейтинге WTA. А Марта Костюк в первом раунде померяется силами с 68-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.

Катарина Завацкая сыграет с 11-м номером посева, Еленой Рыбакиной из Казахстана.

19-я сеянная Даяна Ястремская померяется силами со 126-м номером мирового рейтинга, австралийкой Астрой Шармой. Во втором раунде может состояться украинское дерби: Ястремская, в случае успеха, сыграет с победителем матча Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл.

Соперницей Катерины Козловой по первому раунде будет 18-летняя американка Уитни Осуигве, которая занимает 143-е место в рейтинге WTA.

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Источник — US Open

(19 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.08.2020 21:27
    0
    По ходу пройде Даяна, і може ще комусь одному пощастить. Шкода Марту і Катарину
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    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 27.08.2020 20:51
    0
    Я за Завацкую, секси девуля.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.08.2020 20:46
    +1
    Го українське дербі, я за!)
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.08.2020 20:46
    +4
    Такий собі жереб. Але прогнозувати, окрім Ангеліни, великого сенсу немає. Хто в якій формі, незрозуміло навіть серед топів, половини з яких ще й не буде. Тому очікується повний бардак у результатах. І ще сумніваюся, що Серена візьме свій омріяний 24-й Шолом, бо теж у поганій формі. Хоча, знов-таки, хто його знає)
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    Sashamar
      Sashamar, 27.08.2020 20:32
    +4
    "У другому раунді може відбутися українське дербі". У третьому теж: якщо Завацька виграє у Рибакіної та Роджерс .
    Калініну та Козлову не розглядаємо. Для Даяни натомість все більш-менш пристойно, найтяжче, що може бути, це Квітова у четвертому колі. А от для Марти чим далі до лісу тим товстіші партизани. Здолає Касаткіну (може!), далі Гауфф (навряд чи Севастова впорається з останньою), здолає Гауфф (а чому б ні?) - Осака!
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.08.2020 20:30
    +2
    Kanarejka, 27.08.2020 20:22
    Мда, фортануло Завацькій та Калініній.
    Вони ще молоді - для них це буде цінний досвід
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.08.2020 20:29
    +4
    Пфф, ну і жеребкування))) могло бути набагато краще
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    Kanarejka
      Kanarejka, 27.08.2020 20:22
    +3
    Мда, фортануло Завацькій та Калініній.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2020 20:46
    +4
    Такий собі жереб. Але прогнозувати, окрім Ангеліни, великого сенсу немає. Хто в якій формі, незрозуміло навіть серед топів, половини з яких ще й не буде. Тому очікується повний бардак у результатах. І ще сумніваюся, що Серена візьме свій омріяний 24-й Шолом, бо теж у поганій формі. Хоча, знов-таки, хто його знає)
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 27.08.2020 20:32
    +4
    "У другому раунді може відбутися українське дербі". У третьому теж: якщо Завацька виграє у Рибакіної та Роджерс .
    Калініну та Козлову не розглядаємо. Для Даяни натомість все більш-менш пристойно, найтяжче, що може бути, це Квітова у четвертому колі. А от для Марти чим далі до лісу тим товстіші партизани. Здолає Касаткіну (може!), далі Гауфф (навряд чи Севастова впорається з останньою), здолає Гауфф (а чому б ні?) - Осака!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.08.2020 20:29
    +4
    Пфф, ну і жеребкування))) могло бути набагато краще
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 27.08.2020 20:22
    +3
    Мда, фортануло Завацькій та Калініній.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.08.2020 20:30
    +2
    Kanarejka, 27.08.2020 20:22
    Мда, фортануло Завацькій та Калініній.
    Вони ще молоді - для них це буде цінний досвід
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.08.2020 20:46
    +1
    Го українське дербі, я за!)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.08.2020 21:27
    0
    По ходу пройде Даяна, і може ще комусь одному пощастить. Шкода Марту і Катарину
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 27.08.2020 20:51
    0
    Я за Завацкую, секси девуля.
    Ссылка
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