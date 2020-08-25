Вышла на Осаку. Ястремская выиграла непростой матч в Нью-Йорке

Даяна была не в лучших кондициях, но очень хотела выиграть у Бернарды Перы

  • 25.08.2020 01:46
  • 641 просмотр
  • 5 комментариев
Вышла на Осаку. Ястремская выиграла непростой матч в Нью-Йорке
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, обыграла американку Бернарду Перу (№61 WTA).
 
Нью-Йорк. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 7:6(5), 4:6, 6:3

Играла сегодня Даяна на фоне травмы, которая была получена в матче с Винус Уильямс. Оценивать ее выступление из-за этого сложнее, тем более победителей не судят.

Поначалу украинка абсолютно ничего не могла сделать на приеме, подача левши Перы почему-то никак не читалась, да и работа ног Ястремской была ниже среднего. Все шло к тому, что американка, которая вела с брейком, возьмет первый сет, но в концовке Бернарда немного занервничала, чего более классной теннисистке по ту сторону корта оказалось достаточно, чтобы забрать первую партию на тай-брейке.

Второй сет можно охарактеризовать, как борьбу Даяны со своим телом. Вначале ее перетейпировали, потом с мышцами немного поработал физио, но по итогу качество тенниса лишь падало и счет по партиям сравнялся.

После этого команда Даяны предложила ей сняться с матча, но 20-летняя украинка уверенно парировала фразой: «Сниматься не хочу, я хочу играть». 

Третий сет шел на равных до счета 2:2, после чего Пера на подаче не выиграла ни одного гейма. Она еще сделала один брейк, но проиграла матч сопернице, которая сегодня сильнее хотела выиграть и в нужные моменты выдавала свой максимум. Видимо, следующий поединок на турнире Ястремскую очень интригует.

Любопытно, что Даяна пока очень эффективно играет в туре с леворукими теннисистками, после этой победы у нее винрейт против левшей – 72,2%, это очень солидный показатель. К примеру, у Свитолиной он менее 54%, но там, конечно же, очень хорошо постаралась испортить статистику Квитова.
 
В следующем раунде Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки (№10 WTA), которую раньше тренировал наставник Даяны Саша Баин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.08.2020 02:31
    0
    Молодець! Важкий матч був, змогла зібратись
    Ссылка
    Sport Ukraine
      Sport Ukraine, 25.08.2020 02:03
    +3
    В симуляцию Даяны не верю. Коронного форхенда вообще не было. С левой ногой реальные проблемы. Слышно было как папа просил сниматься с игры, но Даяна - "хочу играть".
    Есть ли смысл себя так мучить перед "Шлемом"? хз
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.08.2020 02:02
    +3
    Даяна, схоже, прокачує свій характер. Знову важка перемога за поганої гри та ще одного пошкодження бідолашної правої ноги. Проблеми з коліном можуть мати куди серйозніші наслідки, ніж гомілкостоп.
    Пера добре провела перші два сети. Щоправда, втрата концентрації при подачі на перший сет та на таї зіграли свою роль на користь Даяни. А ось у третьому, хоч гра все одно не дуже клеїлася, Даяна ввімкнула режим кіборга та дотиснула втомлену суперницю. На три сети рівня Пери не вистачає, хоча на початку гри вона здивувала мене своєю стабільністю, якою ніколи не вирізнялася.
    Даяна припустилася знову незліченної кількості невимушених, абсолютно по-юніорськи підходячи до м'ячів. Таке враження, що за час карантину вона повернулася до себе 17-річної. Неможливо руками допрацювати там, де не доходять ноги. Але при цьому у найважливіші моменти їй якось вдається вмикати більш дорослу гру. За рахунок цього і вдалося перемогти, хоч загалом Пера сьогодні виглядала цікавіше.
    Далі Осака, яка намучалася з Муховою, та з огляду на здоров'я Даяни шансів зовсім небагато. На жаль для Баїна, якому більше за всіх потрібна та перемога)
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.08.2020 01:56
    -5
    С такими боями з середнячками, а що буде з першими номерами? .
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.08.2020 01:52
    +7
    Перемоги від Даяни в 3-х сетах не можуть не радувати. Схоже, потрохи в неї з'являється характер не опускати руки після невдалих дій/геймів. Поки гра не дуже вражає, але через матчі і набирається форма.
    Попереду цікава гра з Осакою.
    П.с. Головне щоб зі здоров'ям Даяна собі не нашкодила.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.08.2020 01:52
    +7
    Перемоги від Даяни в 3-х сетах не можуть не радувати. Схоже, потрохи в неї з'являється характер не опускати руки після невдалих дій/геймів. Поки гра не дуже вражає, але через матчі і набирається форма.
    Попереду цікава гра з Осакою.
    П.с. Головне щоб зі здоров'ям Даяна собі не нашкодила.
    Ссылка
    Sport Ukraine
    online
      Sport Ukraine, 25.08.2020 02:03
    +3
    В симуляцию Даяны не верю. Коронного форхенда вообще не было. С левой ногой реальные проблемы. Слышно было как папа просил сниматься с игры, но Даяна - "хочу играть".
    Есть ли смысл себя так мучить перед "Шлемом"? хз
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.08.2020 02:02
    +3
    Даяна, схоже, прокачує свій характер. Знову важка перемога за поганої гри та ще одного пошкодження бідолашної правої ноги. Проблеми з коліном можуть мати куди серйозніші наслідки, ніж гомілкостоп.
    Пера добре провела перші два сети. Щоправда, втрата концентрації при подачі на перший сет та на таї зіграли свою роль на користь Даяни. А ось у третьому, хоч гра все одно не дуже клеїлася, Даяна ввімкнула режим кіборга та дотиснула втомлену суперницю. На три сети рівня Пери не вистачає, хоча на початку гри вона здивувала мене своєю стабільністю, якою ніколи не вирізнялася.
    Даяна припустилася знову незліченної кількості невимушених, абсолютно по-юніорськи підходячи до м'ячів. Таке враження, що за час карантину вона повернулася до себе 17-річної. Неможливо руками допрацювати там, де не доходять ноги. Але при цьому у найважливіші моменти їй якось вдається вмикати більш дорослу гру. За рахунок цього і вдалося перемогти, хоч загалом Пера сьогодні виглядала цікавіше.
    Далі Осака, яка намучалася з Муховою, та з огляду на здоров'я Даяни шансів зовсім небагато. На жаль для Баїна, якому більше за всіх потрібна та перемога)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.08.2020 02:31
    0
    Молодець! Важкий матч був, змогла зібратись
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