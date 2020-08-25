Вышла на Осаку. Ястремская выиграла непростой матч в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.



В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, обыграла американку Бернарду Перу (№61 WTA).



Нью-Йорк. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 7:6(5), 4:6, 6:3

Играла сегодня Даяна на фоне травмы, которая была получена в матче с Винус Уильямс. Оценивать ее выступление из-за этого сложнее, тем более победителей не судят.

Поначалу украинка абсолютно ничего не могла сделать на приеме, подача левши Перы почему-то никак не читалась, да и работа ног Ястремской была ниже среднего. Все шло к тому, что американка, которая вела с брейком, возьмет первый сет, но в концовке Бернарда немного занервничала, чего более классной теннисистке по ту сторону корта оказалось достаточно, чтобы забрать первую партию на тай-брейке.

Второй сет можно охарактеризовать, как борьбу Даяны со своим телом. Вначале ее перетейпировали, потом с мышцами немного поработал физио, но по итогу качество тенниса лишь падало и счет по партиям сравнялся.

После этого команда Даяны предложила ей сняться с матча, но 20-летняя украинка уверенно парировала фразой: «Сниматься не хочу, я хочу играть».

Третий сет шел на равных до счета 2:2, после чего Пера на подаче не выиграла ни одного гейма. Она еще сделала один брейк, но проиграла матч сопернице, которая сегодня сильнее хотела выиграть и в нужные моменты выдавала свой максимум. Видимо, следующий поединок на турнире Ястремскую очень интригует.

Любопытно, что Даяна пока очень эффективно играет в туре с леворукими теннисистками, после этой победы у нее винрейт против левшей – 72,2%, это очень солидный показатель. К примеру, у Свитолиной он менее 54%, но там, конечно же, очень хорошо постаралась испортить статистику Квитова.



В следующем раунде Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки (№10 WTA), которую раньше тренировал наставник Даяны Саша Баин.