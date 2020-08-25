Вышла на Осаку. Ястремская выиграла непростой матч в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, обыграла американку Бернарду Перу (№61 WTA).
Нью-Йорк. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 7:6(5), 4:6, 6:3
Играла сегодня Даяна на фоне травмы, которая была получена в матче с Винус Уильямс. Оценивать ее выступление из-за этого сложнее, тем более победителей не судят.
Поначалу украинка абсолютно ничего не могла сделать на приеме, подача левши Перы почему-то никак не читалась, да и работа ног Ястремской была ниже среднего. Все шло к тому, что американка, которая вела с брейком, возьмет первый сет, но в концовке Бернарда немного занервничала, чего более классной теннисистке по ту сторону корта оказалось достаточно, чтобы забрать первую партию на тай-брейке.
Второй сет можно охарактеризовать, как борьбу Даяны со своим телом. Вначале ее перетейпировали, потом с мышцами немного поработал физио, но по итогу качество тенниса лишь падало и счет по партиям сравнялся.
После этого команда Даяны предложила ей сняться с матча, но 20-летняя украинка уверенно парировала фразой: «Сниматься не хочу, я хочу играть».
Третий сет шел на равных до счета 2:2, после чего Пера на подаче не выиграла ни одного гейма. Она еще сделала один брейк, но проиграла матч сопернице, которая сегодня сильнее хотела выиграть и в нужные моменты выдавала свой максимум. Видимо, следующий поединок на турнире Ястремскую очень интригует.
Любопытно, что Даяна пока очень эффективно играет в туре с леворукими теннисистками, после этой победы у нее винрейт против левшей – 72,2%, это очень солидный показатель. К примеру, у Свитолиной он менее 54%, но там, конечно же, очень хорошо постаралась испортить статистику Квитова.
В следующем раунде Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки (№10 WTA), которую раньше тренировал наставник Даяны Саша Баин.
Источник — Sport.ua
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Есть ли смысл себя так мучить перед "Шлемом"? хз
Пера добре провела перші два сети. Щоправда, втрата концентрації при подачі на перший сет та на таї зіграли свою роль на користь Даяни. А ось у третьому, хоч гра все одно не дуже клеїлася, Даяна ввімкнула режим кіборга та дотиснула втомлену суперницю. На три сети рівня Пери не вистачає, хоча на початку гри вона здивувала мене своєю стабільністю, якою ніколи не вирізнялася.
Даяна припустилася знову незліченної кількості невимушених, абсолютно по-юніорськи підходячи до м'ячів. Таке враження, що за час карантину вона повернулася до себе 17-річної. Неможливо руками допрацювати там, де не доходять ноги. Але при цьому у найважливіші моменти їй якось вдається вмикати більш дорослу гру. За рахунок цього і вдалося перемогти, хоч загалом Пера сьогодні виглядала цікавіше.
Далі Осака, яка намучалася з Муховою, та з огляду на здоров'я Даяни шансів зовсім небагато. На жаль для Баїна, якому більше за всіх потрібна та перемога)
Попереду цікава гра з Осакою.
П.с. Головне щоб зі здоров'ям Даяна собі не нашкодила.
Попереду цікава гра з Осакою.
П.с. Головне щоб зі здоров'ям Даяна собі не нашкодила.
Есть ли смысл себя так мучить перед "Шлемом"? хз
Пера добре провела перші два сети. Щоправда, втрата концентрації при подачі на перший сет та на таї зіграли свою роль на користь Даяни. А ось у третьому, хоч гра все одно не дуже клеїлася, Даяна ввімкнула режим кіборга та дотиснула втомлену суперницю. На три сети рівня Пери не вистачає, хоча на початку гри вона здивувала мене своєю стабільністю, якою ніколи не вирізнялася.
Даяна припустилася знову незліченної кількості невимушених, абсолютно по-юніорськи підходячи до м'ячів. Таке враження, що за час карантину вона повернулася до себе 17-річної. Неможливо руками допрацювати там, де не доходять ноги. Але при цьому у найважливіші моменти їй якось вдається вмикати більш дорослу гру. За рахунок цього і вдалося перемогти, хоч загалом Пера сьогодні виглядала цікавіше.
Далі Осака, яка намучалася з Муховою, та з огляду на здоров'я Даяни шансів зовсім небагато. На жаль для Баїна, якому більше за всіх потрібна та перемога)
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