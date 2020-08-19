Сестры Киченок сыграют дуэтом в парном разряде US Open

Украинки попали в список участниц

  • 19.08.2020 19:42
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Сестры Киченок сыграют дуэтом в парном разряде US Open
© WTA. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок попал в заявку парного разряда US Open. Украинки сыграют дуэтом.

Отметим, что в этом году в парной сетке сыграют 32 тандема. За участие в первом раунде каждая команда получит 30 тысяч долларов, победители турнира – 400 тысяч на двоих.

Ранее сестры Киченок сообщили, что их результаты на коронавирус показали отрицательный результат. Украинки уже начали тренировки.

Отметим, что в одиночной сетке Украину представят пять теннисисток.

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Источник — Twitter

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