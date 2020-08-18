Мугуруса снялась с престижного турнира из-за травмы

Звездная испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила о том, что не выступит на престижном турнире Western & Southern Open-2020 из-за повреждения лодыжки:

«Надеюсь, я смогу восстановиться и сыграю на US Open. Я очень хочу вернуться и очень хочу сыграть в Нью-Йорке.

Знаю, что WTA и USTA проделали огромную работу, чтобы организовать для нас турнир. Буду очень стараться, чтобы вернуться в строй в течение ближайших дней».

Western & Southern Open обычно проводится с Цинциннати, однако в этом году был перенесен в Нью-Йорк. Турнир пройдет с 20 по 28 августа. US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.