Халеп отказалась от участия в US Open

Еще одна звезда тенниса не выступит в Нью-Йорке

  • 17.08.2020 16:10
  • 185 просмотров
  • 1 комментарий
Халеп отказалась от участия в US Open
© WTA. Симона Халеп

Вторая ракетка мира Симона Халеп объявила о том, что не выступит на US Open-2020:

«Взвесив все факторы, с учетом чрезвычайных обстоятельств, в которых мы живем, я приняла решение не ехать в Нью-Йорк для участия в US Open.

Я всегда ставлю здоровье на первое место при принятии решения, и поэтому я останусь тренироваться в Европе. Знаю, что USTA и WTA работали не покладая рук, чтобы провести безопасный турнир. Желаю всем успешного турнира», - написала Халеп в своем Твиттере.

Ранее Халеп снялась с турнира в Палермо.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 17.08.2020 16:26
    0
    Если все откажутся,то в финале выступят две супер известные сестрички
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.08.2020 16:26
    0
    Если все откажутся,то в финале выступят две супер известные сестрички
    Ссылка
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