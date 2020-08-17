Халеп отказалась от участия в US Open

Вторая ракетка мира Симона Халеп объявила о том, что не выступит на US Open-2020:

«Взвесив все факторы, с учетом чрезвычайных обстоятельств, в которых мы живем, я приняла решение не ехать в Нью-Йорк для участия в US Open.

Я всегда ставлю здоровье на первое место при принятии решения, и поэтому я останусь тренироваться в Европе. Знаю, что USTA и WTA работали не покладая рук, чтобы провести безопасный турнир. Желаю всем успешного турнира», - написала Халеп в своем Твиттере.

Ранее Халеп снялась с турнира в Палермо.