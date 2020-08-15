Стали известны финалистки турнира в Праге

Матч за титул обещает быть очень интересным

  • 15.08.2020 18:37
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Стали известны финалистки турнира в Праге
© WTA. Симона Халеп

В Праге состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA международной серии.

В финал вышли первая и третья сеяные Симона Халеп и Элиза Мертенс.

Прага, 1/2 финала 
Элиза Мертенс (Бельгия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:6(4)
Симона Халеп (Румыния) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6(2), 6:3 

Напомним, на соревнованиях в Чехии выступали украинки Леся Цуренко и Марта Костюк, которые успешно прошли квалификацию.

Марта уступила в первом круге основной сетки, Леся – не смогла выйти на матч второго раунда.

Еще до начала турнира снялась еще одна украинка Даяна Ястремская.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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