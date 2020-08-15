Стали известны финалистки турнира в Праге

В Праге состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA международной серии.

В финал вышли первая и третья сеяные Симона Халеп и Элиза Мертенс.

Прага, 1/2 финала

Элиза Мертенс (Бельгия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:6(4)

Симона Халеп (Румыния) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6(2), 6:3

Напомним, на соревнованиях в Чехии выступали украинки Леся Цуренко и Марта Костюк, которые успешно прошли квалификацию.

Марта уступила в первом круге основной сетки, Леся – не смогла выйти на матч второго раунда.

Еще до начала турнира снялась еще одна украинка Даяна Ястремская.