Стали известны финалистки турнира в Праге

В Праге состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA международной серии.
В финал вышли первая и третья сеяные Симона Халеп и Элиза Мертенс.
Прага, 1/2 финала
Элиза Мертенс (Бельгия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:6(4)
Симона Халеп (Румыния) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6(2), 6:3
Напомним, на соревнованиях в Чехии выступали украинки Леся Цуренко и Марта Костюк, которые успешно прошли квалификацию.
Марта уступила в первом круге основной сетки, Леся – не смогла выйти на матч второго раунда.
Еще до начала турнира снялась еще одна украинка Даяна Ястремская.
Владимир Клепач, Sport.ua
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