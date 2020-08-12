Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Праге

  • 12.08.2020 12:30
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Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко

В среду, 12 августа, украинка Леся Цуренко (№139 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
 
Соперницей Цуренко, которая стартовала на соревнованиях в квалификации, станет румынская теннисистка Ана Богдан (№92 WTA)
 
Матч состоится третьим запуском на центральном корте после доигровки встречи Зиданшек – Синякова (счет по сетам 1:1). Интересующая нас встреча начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались один раз, победила Цуренко.
 
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Петры Мартич или Кристины Плишковой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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