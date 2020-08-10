Марта Костюк впервые выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма

18-летняя украинка установила личный рекорд

  • 10.08.2020 13:59
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Марта Костюк впервые выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основу турнира в Праге, разбив в финале отбора австралийку Сторм Сандерс.  

Отметим, что украинка повесила сопернице две «баранки», не отдав ни единого гейма. Подобное в карьере Костюк случилось впервые.

Ранее она уже выигрывала две партии под ноль, но в трехсетовом противостоянии (против Аманды Анисимовой в первом раунде квалификации Мадрида-2019).

В целом, за время своей профессиональной карьеры Марта выиграла девять сетов со счетом 6:0 в семи матчах. В каждом из этих поединков она непременно побеждала. 

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Источник — Tennis Abstract

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