Марта Костюк впервые выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основу турнира в Праге, разбив в финале отбора австралийку Сторм Сандерс.
Отметим, что украинка повесила сопернице две «баранки», не отдав ни единого гейма. Подобное в карьере Костюк случилось впервые.
Ранее она уже выигрывала две партии под ноль, но в трехсетовом противостоянии (против Аманды Анисимовой в первом раунде квалификации Мадрида-2019).
В целом, за время своей профессиональной карьеры Марта выиграла девять сетов со счетом 6:0 в семи матчах. В каждом из этих поединков она непременно побеждала.
Источник — Tennis Abstract
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