До матча с Костюк Анисимова получила всего 2 баранки в 87 матчах

Сегодня, 3 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) неожиданно легко разбила 17-летнюю Аманду Анисимову из США (№53 WTA) в первом круге квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
За час с небольшим украинка победила со счетом 6:0, 2:6, 6:0, повесив сопернице две баранки.
Любопытно, что ранее Анисимова никогда не проигрывала матч с двумя нулями в пассиве. Более того, за 87 матчей на профессиональном уровне до этого Аманда всего дважды не смогла выиграть ни одного гейма за сет: в первом круге квалификации на US Open-2017 против турчанки Ипек Сойлу (2:6, 6:0, 0:6) и в первом круге отбора Пекина-2018 против немки Татьяны Марии (6:2, 2:6 0:6).
В тоже время американка сама очень часто любить громить соперниц. На ее счету 12 выигранных вчистую сетов. Два из них было в 2019 году, один – в матче против Леси Цуренко во втором круге Australian Open.
Что касается Марты Костюк, то за 71 матч до этого она всего дважды побеждала в партии с баранкой. Предпоследний раз – против эстонки Саары Орав на недавнем матче Кубка Федерации в Польше.
Добавим, что это была шестая победа Костюк в 12 матчах против теннисисток из топ-100.
Источник — Tennis Abstract
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