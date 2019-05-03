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До матча с Костюк Анисимова получила всего 2 баранки в 87 матчах

Украинка нанесла американке одно из самых сокрушительных поражений в карьере

  • 03.05.2019 20:44
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До матча с Костюк Анисимова получила всего 2 баранки в 87 матчах
© WTA. Марта Костюк
 
За час с небольшим украинка победила со счетом 6:0, 2:6, 6:0, повесив сопернице две баранки.
 
Любопытно, что ранее Анисимова никогда не проигрывала матч с двумя нулями в пассиве. Более того, за 87 матчей на профессиональном уровне до этого Аманда всего дважды не смогла выиграть ни одного гейма за сет: в первом круге квалификации на US Open-2017 против турчанки Ипек Сойлу (2:6, 6:0, 0:6) и в первом круге отбора Пекина-2018 против немки Татьяны Марии (6:2, 2:6 0:6).
 
В тоже время американка сама очень часто любить громить соперниц. На ее счету 12 выигранных вчистую сетов. Два из них было в 2019 году, один – в матче против Леси Цуренко во втором круге Australian Open.
 
Что касается Марты Костюк, то за 71 матч до этого она всего дважды побеждала в партии с баранкой. Предпоследний раз – против эстонки Саары Орав на недавнем матче Кубка Федерации в Польше.
 
Добавим, что это была шестая победа Костюк в 12 матчах против теннисисток из топ-100.
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Источник — Tennis Abstract

(2 голоса)

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