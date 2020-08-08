Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Праге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) узнала первую соперницу на грунтовом турнире международной серии WTA в Праге.
На старте основной сетки 20-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, сразится с румынкой Ириной Бегу (№81 WTA).
Напомним, в квалификации продолжают выступления Леся Цуренко (№139 WTA) и Марта Костюк (№141 WTA).
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Источник — WTA
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