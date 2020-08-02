ФОТО. Ястремская провела тренировку в Палермо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) провела тренировку на кортах турнира WTA международной серии, квалификации которого уже стартовала в Палермо.
Напомним, в первом круге основной сетки 20-летняя украинка сразится против 23-летней испанки Сары Соррибес-Тормо (№83 WTA).
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Источник — Twitter
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