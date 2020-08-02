Палермо. Костюк разгромила соперницу на старте квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) уверенно стартовала в квалификации турнира международной серии в Палермо.

В первом раунде квалификации украинка обыграла чилийку Даниэлу Сегель (№219 WTA) в двух сетах – 6:1, 6:2.

Отметим, что первоначально Костюк должна была встретиться с болгаркой Викторией Томовой, но в последний момент были внесены изменения.

За выход в финал квалификации украинка поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой (№117 WTA), которая обыграла хорватку Терезу Мрдежу (№ 229 WTA) – 6:3, 6:4.