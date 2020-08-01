Палермо. Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA международной серии, который стартовал в Италии.
В первом круге основной сетки 20-летняя украинка сразится против 23-летней испанки Сары Соррибес-Тормо (№83 WTA).
Напомним, что в квалификации также выступают Леся Цуренко и Марта Костюк. Они могут занять слоты для квалифаеров.
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Источник — WTA
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