Палермо. Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке

На старте соревнований украинка сразится с третьей ракеткой Испании

  • 01.08.2020 20:56
  • 665 просмотров
  • 1 комментарий
Палермо. Ястремская узнала первую соперницу в основной сетке
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA международной серии, который стартовал в Италии.

В первом круге основной сетки 20-летняя украинка сразится против 23-летней испанки Сары Соррибес-Тормо (№83 WTA).

Напомним, что в квалификации также выступают Леся Цуренко и Марта Костюк. Они могут занять слоты для квалифаеров.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 01.08.2020 21:48
    0
    Не зручна суперниця для Даяни,особливо для першого матчу ще й на грунті. Згадаю,як вона нещодавно Осаку переграла!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 01.08.2020 21:48
    0
    Не зручна суперниця для Даяни,особливо для першого матчу ще й на грунті. Згадаю,як вона нещодавно Осаку переграла!
    Ссылка
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