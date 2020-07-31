Клийстерс, Осака и Винус Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Организаторы турнира серии Премьер 5 под названием Western & Southern Open опубликовали список теннисисток, которые получили wild card.
Всего приглашения достались пяти теннисисткам, четыре из них выигрывали турниры Большого Шлема. Это Ким Клийстерс, Наоми Осака, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Пятой стала 18-летняя американка Кэти Макнелли.
Напомним, в этому году соревнования перенесли из Цинциннати в Нью Йорк, турнир состоится с 20 по 28 августа. Украину на нем представит Даяна Ястремская.
Ранее от участия отказалась первая ракетка мира Эшли Барти.
Источник — Western & Southern Open
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