Клийстерс, Осака и Винус Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Также организаторы пригласили Слоан Стивенс и Кэти Макнелли

  • 31.07.2020 07:31
  • 94 просмотра
  • 0 комментариев
Клийстерс, Осака и Винус Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке
© Western & Southern Open

Организаторы турнира серии Премьер 5 под названием Western & Southern Open опубликовали список теннисисток, которые получили wild card.

Всего приглашения достались пяти теннисисткам, четыре из них выигрывали турниры Большого Шлема. Это Ким Клийстерс, Наоми Осака, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Пятой стала 18-летняя американка Кэти Макнелли.

Напомним, в этому году соревнования перенесли из Цинциннати в Нью Йорк, турнир состоится с 20 по 28 августа. Украину на нем представит Даяна Ястремская.

Ранее от участия отказалась первая ракетка мира Эшли Барти.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Western & Southern Open

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности