Ястремская заявилась на турнир в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, планирует сыграть на Премьере Western & Southern Open, который был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.

Отметим, что на следующей неделе украинка сыграет на турнире в Палермо, а после него выступит на грунтовых кортах в Праге.

Напомним, что 3 августа теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться после пятимесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19.