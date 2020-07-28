Ястремская заявилась на турнир в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, планирует сыграть на Премьере Western & Southern Open, который был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.
Отметим, что на следующей неделе украинка сыграет на турнире в Палермо, а после него выступит на грунтовых кортах в Праге.
Напомним, что 3 августа теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться после пятимесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19.
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Источник — Большой теннис Украины
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