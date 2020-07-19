СЕВАСТОВА: «Несмотря на результат, матч со Свитолиной был тяжелым»

Латвийская теннисистка – о победе над украинкой

  • 19.07.2020 12:23
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СЕВАСТОВА: «Несмотря на результат, матч со Свитолиной был тяжелым»
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова и Элина Свитолина

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала разгромную победу в матче против первой ракетки Украины Элины Свитолиной на соревнованиях в Берлине.

«Несмотря на результат, это все равно был тяжелый матч. Он был очень изнурительным. С Элиной нам приходится сражаться за каждое очко, в таком матче нельзя отпускать, потому что будет очень тяжело вернуться в игру. 

Было несколько маленьких моментов – я зацепила пару линий, возможно, она немного не попала несколькими ударами – но все же, мне пришлось поработать для этого. Не было такого, что победа свалилась на меня с неба. Я двигалась так хорошо, и мне пришлось играть длинные розыгрыши. Когда ты борешься за каждое очко, победа обязательно приходит», – сказала Севастова.

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Источник — WTA

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