Элина Свитолина – Андреа Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок за третье место в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.
Соперницей украинки станет немка Андреа Петкович (№87 WTA), которая в 1/2 финала уступила Петре Квитовой из Чехии (№12 WTA).
Напомним, сама Элина разгромно проиграла латвийке Анастасии Севастовой.
Встреча начнется вторым запуском после матча Роберто Баутиста-Агут - Томми Хаас. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Ранее Свитолина выиграла все три очные встречи против немки.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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