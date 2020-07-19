Элина Свитолина – Андреа Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок за третье место в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.

Соперницей украинки станет немка Андреа Петкович (№87 WTA), которая в 1/2 финала уступила Петре Квитовой из Чехии (№12 WTA).

Напомним, сама Элина разгромно проиграла латвийке Анастасии Севастовой.

Встреча начнется вторым запуском после матча Роберто Баутиста-Агут - Томми Хаас. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Ранее Свитолина выиграла все три очные встречи против немки.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча