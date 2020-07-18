Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет полуфинальный поединок в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.
Соперницей украинки станет латвийка Анастасия Севастова (№43 WTA), которая в 1/4 финала обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA).
Встреча начнется четвертым запуском после матча Доминик Тим - Томми Хаас. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Напомним, что девушки играли и в полуфинале первого мини-турнира, Свитолина выиграла в двух сетах.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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