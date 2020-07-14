СВИТОЛИНА: «Думаю, я буду стартовать в Мадриде, но не буду играть US Open»

Лучшая украинская теннисистка – о планах на будущее

  • 14.07.2020 19:26
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СВИТОЛИНА: «Думаю, я буду стартовать в Мадриде, но не буду играть US Open»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих планах по поводу выступления на официальных соревнованиях.

«Я думаю, что оба турнира Большого Шлема, которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и Ролан Гаррос зависит, насколько они предоставят возможности для игроков, чтобы они были в безопасности. Не знаю, насколько будет полным состав сильнейших игроков, но турниры будут проведены.

Учитывая то, как дела обстоят сегодня, думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. Так я думаю на данный момент, но пока это не на 100% окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы хотела поехать и выступить, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Мы находимся в трудной ситуации (из-за паузы), поэтому мне бы не хотелось ухудшать свое положение в классификации. Есть еще друг фактор – это здоровье, это, конечно, тоже важно. Так что, учитывая правила WTA, я смогу заработать очки только в том случае, если выступлю на US Open лучше, чем в прошлом сезоне. Год назад я дошла до полуфинала и повторить такой результат или превзойти его – это довольно трудно (смеется). Думаю, что на данный момент для меня будет важнее тренироваться на грунте. Мы все еще не знаем, что произойдет дальше, каждую неделю ситуация меняется. Мы видим, что происходит в Китае со спортивными соревнованиями. Хотя в WTA говорят, что нет еще окончательного решения (по поводу отмены теннисных турниров), но это тоже нужно учитывать. Думаю, в ассоциации делают все, что в их силах.

Здесь на турнире в Берлине все условия, которые гарантируют безопасность, просто отличные. Все следуют правилам и рекомендациям. Здесь и я, и моя команда чувствуем себя в безопасности. Мы не покидали отель, как того требуют организаторы. Игрокам важно уважать их требования, потому что организаторы приложили много усилий для проведения соревнований», – сказала Свитолина.

Ранее Элина вышла в финал выставочного турнира в Берлине.

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Источник — Большой теннис Украины

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