Источник: Свитолина собирается пропустить US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не собирается принимать участие в US Open-2020, который пройдет с 31 августа по 12 сентября.

Вместо этого Свитолина планирует возобновить свой сезон престижным грунтовым турниром в Мадриде, который пройдет с 14 по 20 сентября.

Ранее Свитолина заявляла, что решение по поводу участия в US Open будет принимать в последний момент.

Сегодня украинка в полуфинале выставочного турнира в Берлине обыграла Анастасию Севастову.