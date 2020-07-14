Источник: Свитолина собирается пропустить US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не собирается принимать участие в US Open-2020, который пройдет с 31 августа по 12 сентября.
Вместо этого Свитолина планирует возобновить свой сезон престижным грунтовым турниром в Мадриде, который пройдет с 14 по 20 сентября.
Ранее Свитолина заявляла, что решение по поводу участия в US Open будет принимать в последний момент.
Сегодня украинка в полуфинале выставочного турнира в Берлине обыграла Анастасию Севастову.
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Источник — Twitter
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