Элина СВИТОЛИНА: «Участие на US Open? Буду решать в последний момент»

Первая ракетка Украины пока изучает ситуацию

  • 06.07.2020 01:18
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Элина СВИТОЛИНА: «Участие на US Open? Буду решать в последний момент»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое участие на соревнованиях в США.

«Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно, - рассказала Свитолина в интервью швейцарской прессе. - Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну. 

И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить. Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Да, в целом все очень запутанно. В принципе, я буду решать в последний момент.

Кто из игроков быстрее выйдет на свой уровень после паузы: опытные или молодые? Очень сложно делать какие-либо прогнозы, кто будет чувствовать себя лучше после возвращения. Потому что ситуация трудная и беспрецедентная для каждого. 

Как я считаю, тут невозможно обобщать игроков (по возрастному критерию), всё будет индивидуально. Посмотрим, как каждый справится с дискомфортом, который возникнет на турнирах», - сказала Свитолина.

Напомним, ранее Свитолина завершила выступления на турнире в Швейцарии.

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Источник — Большой теннис Украины

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