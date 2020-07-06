Элина СВИТОЛИНА: «Участие на US Open? Буду решать в последний момент»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое участие на соревнованиях в США.

«Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно, - рассказала Свитолина в интервью швейцарской прессе. - Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну.

И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить. Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Да, в целом все очень запутанно. В принципе, я буду решать в последний момент.

Кто из игроков быстрее выйдет на свой уровень после паузы: опытные или молодые? Очень сложно делать какие-либо прогнозы, кто будет чувствовать себя лучше после возвращения. Потому что ситуация трудная и беспрецедентная для каждого.

Как я считаю, тут невозможно обобщать игроков (по возрастному критерию), всё будет индивидуально. Посмотрим, как каждый справится с дискомфортом, который возникнет на турнирах», - сказала Свитолина.

Напомним, ранее Свитолина завершила выступления на турнире в Швейцарии.