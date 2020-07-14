Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 14 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет полуфинальный поединок в рамках выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

Соперницей украинки станет латвийка Анастасия Севастова (№44 WTA), которая вчера на отказе обыграла немку Юлию Гёргес.

Встреча начнется вторым запуском после матча Роберто Баутиста-Агут - Маттео Берреттини (прямая трансляция здесь), который стартовал в 13:10 по Киеву.

Ранее теннисистки встречались трижды, на счету украинки две победы.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.