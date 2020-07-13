ВИДЕО. Стала известна соперница Свитолиной в Берлине

Ранее состоялась жеребьевка турнира «bett1Aces» в Берлине, в котором Элина Свитолина должна стартовать с полуфинальной стадии. Соперницей украинки по 1/2 финала должна была стать победительница матча Анастасия Севастова – Юлия Гергес.
Сегодня Севастова обыграла Гергес в четвертьфинальном матче. Латвийская теннисистка выиграла первый сет 6:3, после чего Гергес отказалась от продолжения матча при счете 3:4 во второй партии. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.
1/4 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 4:3
Обзор матча:
Источник — YouTube
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