ВИДЕО. Стала известна соперница Свитолиной в Берлине

Ранее состоялась жеребьевка турнира «bett1Aces» в Берлине, в котором Элина Свитолина должна стартовать с полуфинальной стадии. Соперницей украинки по 1/2 финала должна была стать победительница матча Анастасия Севастова – Юлия Гергес.

Сегодня Севастова обыграла Гергес в четвертьфинальном матче. Латвийская теннисистка выиграла первый сет 6:3, после чего Гергес отказалась от продолжения матча при счете 3:4 во второй партии. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.

1/4 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 4:3

Обзор матча: