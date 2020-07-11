Свитолина узнала имена соперниц на турнире в Германии

В Берлине состоялась жеребьевка выставочного турнира «bett1Aces», участницей которого является Свитолина. Элина стартует с полуфинала.

Соперницей Свитолиной станет победительница пары Анастасия Севастова – Юлия Гёргес. В другом четвертьфинале сойдутся Петра Квитова и Андреа Петкович. Победительница этой пары выйдет на Кики Бертенс.

Первая часть турнира пройдет на траве. Местом сражения теннисисток станет Центральный корт стадиона Steffi Graf, где они будут играть с 13 по 15 июля. Потом турнир продолжится на хардовом корте, расположенном в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф. Вторая часть соревнований пройдет с 17 по 19 июля.

Относительно US Open Свитолина еще не приняла окончательное решение.