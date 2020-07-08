ВИДЕО ДНЯ. Невероятный гол Рабьо в ворота Милана

Футболист «Ювентуса» протащил мяч через три четверти поля и пробил точно в верхний угол

  • 08.07.2020 05:33
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ВИДЕО ДНЯ. Невероятный гол Рабьо в ворота Милана
© ФК Ювентус. Адриен Рабьо

25-летний французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо отметился фантастическим голом в ворота «Милана» в поединке 31-го тура Серии А (2:4).

На 48-й минуте встречи Рабьо подхватил мяч на середине своей половины поля, убежал от четырех игроков «Милана» и пробил точно в верхний угол ворот хозяев из полукруга, открыв счет в матче.

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Источник — YouTube

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