Сверхбыстрый гол Мораты. Атлетико не удержал перевес в игре с Сельтой

7 июля в чемпионате Испании состоялся вечерний матч игрового дня 35-го тура Ла Лиги.

Несмотря на быстрый гол Альваро Мораты, который отличился уже на 1-й минуте поединка, «Атлетико» не удержал перевес в игре с «Сельтой». У хозяев поля в начале второго тайма забил Франсиско Бельтран. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (63), «Севилья» (60), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53), «Реал Сосьедад» (51), «Валенсия» (50), «Атлетик» (48).

Ла Лига. 35-й тур

«Сельта» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Бельтран, 49 – Мората, 1.

«Сельта»: Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Саэнс, Окай Йокушлу, Бельтран, Смолов (Рафинья, 59), Аспас (Брадарич, 90+1), Мендес (Мина, 60).

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Хименес, Лоди (М.Санчес, 69), Коке, Сауль, Льоренте (Эррера, 68), Партей (Витоло, 68), Мората (Шапонич, 88), Корреа (Лемар, 73).

Предупреждения: Мендес, 22. Лоди, 23. Нолито, 36. Саэнс, 47. Мурильо, 51. Хименес, 79. Эррера, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес.

Виго. Стадион «Балаидос».

Турнирная таблица Ла Лиги