Григорий СУРКИС: «Трошкин и его партнеры на поле играли гениально»

В Киеве состоялась церемония прощания с легендарным динамовцем

  • 07.07.2020 23:31
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Григорий СУРКИС: «Трошкин и его партнеры на поле играли гениально»
© ФК Динамо Киев. Григорий Суркис

Почетный член УЕФА Григорий Суркис после церемонии прощания с выдающимся защитником киевского «Динамо» Владимиром Трошкиным  поделился своими воспоминаниями о легендарном динамовце:

«Мне посчастливилось не только видеть игру Владимира Трошкина в составе легендарной команды Динамо – мы жили в одном доме, в одном подъезде. Это легендарная личность, сгусток энергии на футбольном поле. При этом в жизни Владимир Николаевич был в высшей степени толерантным, спокойным, взвешенным, порядочным, моральным человеком.

Я говорю это не с чьих-то слов, а сам наблюдал, как он даже ставит свою машину около подъезда так, чтобы никому не мешать. В этом весь он. Трошкин – человек высочайшей степени порядочности на фоне той гениальности, которую он демонстрировал вместе со своими товарищами на футбольном поле.

Но жизнь всегда вырывает лучших. Больше нет с нами Лобановского, Базилевича, Комана, Матвиенко, Рудакова. Тех людей, с которыми Трошкин играл и которые радовали многочисленную торсиду своих поклонников. 

Я примерно одного возраста с Владимиром Трошкиным. Будучи таким же мальчишкой, как он, едва перешагнув 20 лет, любовался и восторгался гениальной командой гениальных наставников и футболистов. Без изнурительного тренировочного процесса было невозможно достичь таких результатов и энергии, которую они выплескивали на поле. Последователи Лобановского будут продолжать изучать, возможно ли работать и достигать победного результата при таких сверхнагрузках. 

Когда-то Владимира Онищенко, с которым я, кстати, учился в параллельных классах, спросили, верили ли динамовцы в успех изнурительного труда, который команде предлагали ее наставники – Лобановский и Базилевич. Онищенко сказал, что задавал этот вопрос Лобановскому за год до победы в Суперкубке УЕФА. Когда динамовцы уже в качестве победителей открывали шампанское, Лобановский вспомнил об этом и сказал: Видишь, Володя, такой ответ на твой вопрос – даст это возможность победить или нет. 

Все должно сложиться в один микст – желания, сосредоточенности на работе, выдающегося труда, который радовал миллионы поклонников замечательной команды Динамо 70-х годов. Пусть Владимиру Николаевичу земля будет пухом».

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Источник — ФК Динамо Киев

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    yurybublov
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