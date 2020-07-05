Он был призером Евро. Ушел из жизни знаменитый защитник Динамо

Владимир Трошкин добивался больших успехов с киевским клубом

  • 05.07.2020 19:52
  • 2840 просмотров
  • 3 комментария
Он был призером Евро. Ушел из жизни знаменитый защитник Динамо
© Футбол 1. Владимир Трошкин

Известный в прошлом защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Трошкин умер на 73-м году жизни.

Главных успехов в своей карьере Трошкин добился с киевским «Динамо». Он 4 раза выиграл чемпионат СССР, а также побеждал в Кубке СССР, Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.

Выступая за сборную СССР, Трошкин становился вторым призером на Евро-1972, а также третьим на Олимпиаде-1976 в Монреале. За сборную провел 31 матч и забил 1 гол.

Полторы недели назад умер заслуженный тренер Украины и легенда «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    keegan
    online
      keegan, 05.07.2020 20:18
    +1
    Земля пухом...
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 05.07.2020 20:10
    +2
    Царство небесне
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.07.2020 19:58
    +5
    Светлая память .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.07.2020 19:58
    +5
    Светлая память .
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 05.07.2020 20:10
    +2
    Царство небесне
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 05.07.2020 20:18
    +1
    Земля пухом...
    Ссылка
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