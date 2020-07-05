Он был призером Евро. Ушел из жизни знаменитый защитник Динамо

Известный в прошлом защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Трошкин умер на 73-м году жизни.

Главных успехов в своей карьере Трошкин добился с киевским «Динамо». Он 4 раза выиграл чемпионат СССР, а также побеждал в Кубке СССР, Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.

Выступая за сборную СССР, Трошкин становился вторым призером на Евро-1972, а также третьим на Олимпиаде-1976 в Монреале. За сборную провел 31 матч и забил 1 гол.

Полторы недели назад умер заслуженный тренер Украины и легенда «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.