Мирон МАРКЕВИЧ: «Ворскла сейчас на подъеме. Максимов все сделает правильно»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором разыграют трофей киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла».
– Будет сюрпризом победа Ворсклы?
– Конечно, да. Динамо является фаворитом противостояния, но если Ворскла строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут.
Думаю, что будет интересная игра. Ворскла сейчас на подъеме, Динамо же, мягко говоря, не показывает футбола. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков - это усилит Динамо.
– Ворскла переигрывала Десну, которой киевляне недавно проиграли, на пути к финалу, Динамо переживает глубокий кризис, Ворскла получит премиальные 1 млн евро за победу и путевку в ЛЕ - стимулы колоссальные?
– Мотивация у полтавчан зашкаливает. Главное - не перегореть. Не нужно думать о деньгах - есть соперник, нужно просчитать его сильные стороны. Думать, чтобы команда была подготовлена тактически правильно и вышла в правильном настроении на матч. Юрий Максимов является опытным тренером. Думаю, он все правильно сделает.
Отметим, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится завтра, 8 июля. Начало поединка запланировано на 21:30.
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Источник — 1927.kiev.ua
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