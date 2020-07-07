Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» в следующем сезоне.

– В новом сезоне «Динамо» нужно начать все с нуля?

– Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: «Там нет ни сзади, ни спереди». Большинство игроков не соответствует уровню «Динамо». Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку.

Проблемы, которые имеет сейчас «Динамо», просматривались и раньше. Я озвучивал их, и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику «Динамо». И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название.

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