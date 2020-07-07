Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» в следующем сезоне.
– В новом сезоне «Динамо» нужно начать все с нуля?
– Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: «Там нет ни сзади, ни спереди». Большинство игроков не соответствует уровню «Динамо». Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку.
Проблемы, которые имеет сейчас «Динамо», просматривались и раньше. Я озвучивал их, и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику «Динамо». И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название.
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Источник — 1927.kiev.ua
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Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
Покажіть мені хоч одного толкового нападника, всі хто приходив, на банці або пішли геть.
КЛУБ НЕ РОЗВИВАЄ
В Шахті хоч селекція працює та зароблять на продажі кравців.
-Вуковица
Ти си свjетлост душе
Вjечне ватре плам
Мајко наша земљо Босно
Теби припадам
Дивно плаво небо
Херцеговине
У срцу су твоjе риjеке
Tвоје планине
поносна и славна
Краjина предака
Живјећeш у срцу нашем
Дов'јека
Покољењa tвоја
Казуjу jедно
Mи идемо у будућност
Заjедно!
Mи идемо у будућност
Заjедно!(утвержден в 2009 году)
осилишь?
Зміна тренера, потім зміна гравців (половина там грати не буде). Але головне питання, рибка гниє з голови. Що робити коли власник жидяра і без його зміни не існує повноцінного майбутнього у ДК? Чекати коли прийде ідейний геній і зліпить з *#& канфєту або прийде талановитий жид і буде жухати Ігарька ще й реноме клубу відновлювати?
Тут окрім очікування мани небесної можна очікувати що Суркіс нарешті призначить головним тренером людину яка хоть щось розуміє в сучасному футболі
Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
Не , а вообще Грыня в жОпоБлоке так что патриот он ещё тот... Но...
https:. // m .ua. tribuna. com/tribuna/blogs/dynamonline/2612658.html
Вот по этой ссылочке , есть фоточка Суркисом , с ветеранами АТО и флагом , на котором написано " Разом до перемоги"
Конечно это не абы что ,,,,, но жду от тебя фоточку Ахметова или Ракицкого с нашими защитниками в подобном духе ....
П,С, сразу говорю что фоточка Пятова за сепарском блок посту не катит
-¡Viva España!
Cantemos todos juntos
con distinta voz
y un solo corazón
¡Viva España!
desde los verdes valles
al inmenso mar,
un himno de hermandad
Ama a la patria
pues sabe abrazar,
bajo su cielo azul,
pueblos en libertad
Gloria a los hijos
que a la Historia dan
justicia y grandeza
democracia y paz.
-Spanish National Anthem - "La Marcha Real" (ES/EN)(https://www.youtube.com/watch?v=Ue4p3CoNjv0)
пля! какое же ты тупое
Наприклад, я своїх дітей явно не відам в цей клуб для розвитку.
В Києві вже давно ніхто не прагне попасти в ДК.
Простіше ішний клуб з інфраструктуро, і це даже не обговорється... враховуючи кумів, дядь, динамівське сердце і все таке...
Такого безвольного и дохлого Динамо - я не припомню вообще, хотя с 1975 года его болельщиком был и остаюсь...
Была бы возможность - всех свободными агентами - и с нуля. Эфеект был бы уже в первый сезон. Но самое главное - была бы и перспектива! А не эта топотня с татуированными импотентами с полудебильными прическами и силоконовыми девками...
Тебе птичка на жбан насрет , ты скажешь что это коршун Суркиса постарался
И ещё. Я видел по телеку как он не пел гимн перед матчем сборной во Львове.
И ещё. Я видел по телеку как он не пел гимн перед матчем сборной во Львове.
Наприклад, я своїх дітей явно не відам в цей клуб для розвитку.
В Києві вже давно ніхто не прагне попасти в ДК.
Простіше ішний клуб з інфраструктуро, і це даже не обговорється... враховуючи кумів, дядь, динамівське сердце і все таке...
Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
Зміна тренера, потім зміна гравців (половина там грати не буде). Але головне питання, рибка гниє з голови. Що робити коли власник жидяра і без його зміни не існує повноцінного майбутнього у ДК? Чекати коли прийде ідейний геній і зліпить з *#& канфєту або прийде талановитий жид і буде жухати Ігарька ще й реноме клубу відновлювати?
Тут окрім очікування мани небесної можна очікувати що Суркіс нарешті призначить головним тренером людину яка хоть щось розуміє в сучасному футболі
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