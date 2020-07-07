Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»

Специалист – о киевском клубе

  • 07.07.2020 19:38
  • 6281 просмотр
  • 56 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»
© 1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» в следующем сезоне.

– В новом сезоне «Динамо» нужно начать все с нуля?
– Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: «Там нет ни сзади, ни спереди». Большинство игроков не соответствует уровню «Динамо». Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку.

Проблемы, которые имеет сейчас «Динамо», просматривались и раньше. Я озвучивал их, и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику «Динамо». И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название.

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Источник — 1927.kiev.ua

(39 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 21:06
    0
    Kromus2007, 07.07.2020 21:04
    судя по всему моцк поплыл у сопливого
    Та он уже не первый раз так " проговаривается"
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 07.07.2020 21:04
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 20:59
    То есть ты поддержку украинской армии называешь - сомнительной акцией , я правильно понимаю ?
    судя по всему моцк поплыл у сопливого
    Ссылка
    Vladimir Fedko
    online
      Vladimir Fedko, 07.07.2020 21:02
    -1
    Якєж воно кінчене
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 20:59
    0
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:57
    А я тебе и не обещал фотки с сомнительных акций отправлять. С чему Срне поддерживать воинов, он украинец? Или он мало помог донецкому краю? Помню он детям фуру мандаринов, вроде бы, подарил, и кучу футбольной экипировки. Мне че, теперь просить новости где дерьнамцы мандарины дарили, исходя из твоей новости. Про ахметова я ничего не скажу, и если ты с памятью дружишь, то должен помнить что он для меня такой же бандит как суркис/беня/курченко и прочие враги Украины. Так что мимо...
    То есть ты поддержку украинской армии называешь - сомнительной акцией , я правильно понимаю ?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 20:57
    0
    dd dent, 07.07.2020 20:08
    Я имел в виду что вполне еще мог бы продолжить карьеру и взять что-то, насчет того что он не тренер как и названные тобой я не говорил. Какая-то недосказанность осталась у него что не говори.
    Так треба ж якось об*єктивно підходити до того питання! Маркевич тренував Металіст і збірну.Потім посрався з Суркісом і полишив збірну. До речі мені особисто гра збірної Маркевича дуже подобалась і нагадувала сьогоднішню збірну Шевченка.Ось тільки гравців які грали б в МанСіті,ВестХемі,Аталанті і т.д у Маркевича не було.Потім Металіст зруйнували і він пішов в Дніпро.Хоч і тонучий але клуб з амбіціями.Дійшов з клубом до фіналу Ліги Европи.Потім і Дніпро потонув.А тепер скажи тільки чесно-який клуб з амбіціями та фінансуванням хоча б в половину того що були у Метала та Дніпра міг тоді тренувати Маркевич? Динамо,Шахтар і Карпати не рахувати.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:57
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 20:47
    Я же тебе сказал где состоит Суркис .... И соответственно какой он патриот
    Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
    Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
    А я тебе и не обещал фотки с сомнительных акций отправлять. С чему Срне поддерживать воинов, он украинец? Или он мало помог донецкому краю? Помню он детям фуру мандаринов, вроде бы, подарил, и кучу футбольной экипировки. Мне че, теперь просить новости где дерьнамцы мандарины дарили, исходя из твоей новости. Про ахметова я ничего не скажу, и если ты с памятью дружишь, то должен помнить что он для меня такой же бандит как суркис/беня/курченко и прочие враги Украины. Так что мимо...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 07.07.2020 20:57
    -1
    Роман Порывай, 07.07.2020 20:41
    Вы точно всех в Киеве знаете? Сотни пацанов все так же играют в структуре ДК, независимо от результатов первой команды. Не пишите то, в чём некомпетентны.
    І толку, якщо попадають в головну команду і згниють на банці.
    Покажіть мені хоч одного толкового нападника, всі хто приходив, на банці або пішли геть.
    КЛУБ НЕ РОЗВИВАЄ
    В Шахті хоч селекція працює та зароблять на продажі кравців.
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 07.07.2020 20:55
    -1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:37
    У Испании, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино и Косово гимны не имеют слов. Надо и нам такой принять и наступит мир.
    овца ты тупая,вот слова гимна Боснии и Герцеговины
    -Вуковица
    Ти си свjетлост душе
    Вjечне ватре плам
    Мајко наша земљо Босно
    Теби припадам
    Дивно плаво небо
    Херцеговине
    У срцу су твоjе риjеке
    Tвоје планине
    поносна и славна
    Краjина предака
    Живјећeш у срцу нашем
    Дов'јека
    Покољењa tвоја
    Казуjу jедно
    Mи идемо у будућност
    Заjедно!
    Mи идемо у будућност
    Заjедно!(утвержден в 2009 году)
    осилишь?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.07.2020 20:51
    0
    Пане Мироне Ви праві на всі 100%
    Зміна тренера, потім зміна гравців (половина там грати не буде). Але головне питання, рибка гниє з голови. Що робити коли власник жидяра і без його зміни не існує повноцінного майбутнього у ДК? Чекати коли прийде ідейний геній і зліпить з *#& канфєту або прийде талановитий жид і буде жухати Ігарька ще й реноме клубу відновлювати?
    Тут окрім очікування мани небесної можна очікувати що Суркіс нарешті призначить головним тренером людину яка хоть щось розуміє в сучасному футболі
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 07.07.2020 20:48
    -1
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:38
    Ты прав конечно! Я не спорю. Но почему-то за то что не поют гимн факали только Ракицкого? Если суркис такой-же?
    сопливый,а что суркис не пел ,когда на нем была футболка сборной Украины?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 20:48
    -2
    © УАФ– М а ф і я! , 07.07.2020 20:42
    Вот этот человек из тех тренеров кто мог бы навести порядок в команде, но за критику Суслика и Динамо, Суслик его и на пушечный выстрел не подпустит к команде
    Что бы он дал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 20:47
    -2
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:44
    Пхах)) Ты действительно думаешь что эта показуха как-то из проросийского мудака суркиса, состоящего в партии кума путина, делает патриота? Ты же не хуже меня понимаешь что это все сделано для медийности) Были бы они такими патриотами , не переводили бы клуб в офшор, и не платили бы футболистам 22к официальной зп, а все остальное с офшора)
    Я же тебе сказал где состоит Суркис .... И соответственно какой он патриот
    Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
    Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 20:46
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 07.07.2020 20:42
    Вот этот человек из тех тренеров кто мог бы навести порядок в команде, но за критику Суслика и Динамо, Суслик его и на пушечный выстрел не подпустит к команде
    Уверены, что он уже как тренер может команде что-то дать? Тренерские навыки как и многое другое развивать нужно, учиться все время. Посмотрите, как Моуриньо нынешний мучается.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:44
    -2
    jekаfunny, 07.07.2020 20:37
    Ну ты реально не понимаешь какая разница между чуваком на трибуне , и медийным футболистом , принципиально державшим руку на пузе , во время гимна....?
    Не , а вообще Грыня в жОпоБлоке так что патриот он ещё тот... Но...
    https:. // m .ua. tribuna. com/tribuna/blogs/dynamonline/2612658.html
    Вот по этой ссылочке , есть фоточка Суркисом , с ветеранами АТО и флагом , на котором написано " Разом до перемоги"
    Конечно это не абы что ,,,,, но жду от тебя фоточку Ахметова или Ракицкого с нашими защитниками в подобном духе ....
    П,С, сразу говорю что фоточка Пятова за сепарском блок посту не катит
    Пхах)) Ты действительно думаешь что эта показуха как-то из проросийского мудака суркиса, состоящего в партии кума путина, делает патриота? Ты же не хуже меня понимаешь что это все сделано для медийности) Были бы они такими патриотами , не переводили бы клуб в офшор, и не платили бы футболистам 22к официальной зп, а все остальное с офшора)
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 20:44
    -1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:37
    У Испании, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино и Косово гимны не имеют слов. Надо и нам такой принять и наступит мир.
    Расскажи это Путину, а то он не в курсе.
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 07.07.2020 20:43
    -2
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:37
    У Испании, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино и Косово гимны не имеют слов. Надо и нам такой принять и наступит мир.
    маразматик,а что ?
    -¡Viva España!
    Cantemos todos juntos
    con distinta voz
    y un solo corazón
    ¡Viva España!
    desde los verdes valles
    al inmenso mar,
    un himno de hermandad
    Ama a la patria
    pues sabe abrazar,
    bajo su cielo azul,
    pueblos en libertad
    Gloria a los hijos
    que a la Historia dan
    justicia y grandeza
    democracia y paz.
    -Spanish National Anthem - "La Marcha Real" (ES/EN)(https://www.youtube.com/watch?v=Ue4p3CoNjv0)
    пля! какое же ты тупое
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.07.2020 20:42
    +1
    Вот этот человек из тех тренеров кто мог бы навести порядок в команде, но за критику Суслика и Динамо, Суслик его и на пушечный выстрел не подпустит к команде
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 20:41
    -1
    Ukraine, 07.07.2020 20:22
    Маркевич прав!
    Наприклад, я своїх дітей явно не відам в цей клуб для розвитку.
    В Києві вже давно ніхто не прагне попасти в ДК.
    Простіше ішний клуб з інфраструктуро, і це даже не обговорється... враховуючи кумів, дядь, динамівське сердце і все таке...
    Вы точно всех в Киеве знаете? Сотни пацанов все так же играют в структуре ДК, независимо от результатов первой команды. Не пишите то, в чём некомпетентны.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:38
    0
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:37
    У Испании, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино и Косово гимны не имеют слов. Надо и нам такой принять и наступит мир.
    Ты прав конечно! Я не спорю. Но почему-то за то что не поют гимн факали только Ракицкого? Если суркис такой-же?
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 07.07.2020 20:38
    +1
    Ему очень хотелось в ДК, потому и критиковал, но не сложилось, а теперь злость его сжигает. Что ж.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 19:50
    +15
    dd dent, 07.07.2020 19:44
    оборона г**но, защита г**но, тренер г**но, а маркевич - Шарль Ожье́ де Бац де Кастельмо́р, граф д’Артанья́н, шел бы уже тренировал что-то лучше
    Тобі діда не шкода? Йому вже 70 і він в футболі своє слово сказав.
    Ссылка
    Shchebet
      Shchebet, 07.07.2020 19:58
    +13
    Грустно но он прав...
    Такого безвольного и дохлого Динамо - я не припомню вообще, хотя с 1975 года его болельщиком был и остаюсь...
    Была бы возможность - всех свободными агентами - и с нуля. Эфеект был бы уже в первый сезон. Но самое главное - была бы и перспектива! А не эта топотня с татуированными импотентами с полудебильными прическами и силоконовыми девками...
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.07.2020 20:05
    +7
    Не варто ображатись але все що сказав Мирон Маркевич правда. Я розумію що правду говорити у нас не люблять але з приходом Суркісів - почався закат історії знаменитого ФК "Динамо".
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 19:59
    +3
    Ой всеее, ща Маркевича зафакают местные 3х копеечные дыpko боты, и будут скулить об обратном))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:30
    +2
    jekаfunny, 07.07.2020 20:26
    Господи какое ты закомплексованное
    Тебе птичка на жбан насрет , ты скажешь что это коршун Суркиса постарался
    Выпускник железнодорожного, вот скажи, почему суркис не пел гимн перед матчем, или только Ракицкого можно было за это чмырить? Зря вы вышиванки носили в прошлых сезонах, вам бы вашивата бы пошла. Жду ответ по теме, если умеешь))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:20
    +2
    Еще никто так завуалировано денаму го*ном не называл) И Маркевич прав полностью)
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.07.2020 20:42
    +1
    Вот этот человек из тех тренеров кто мог бы навести порядок в команде, но за критику Суслика и Динамо, Суслик его и на пушечный выстрел не подпустит к команде
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 07.07.2020 20:38
    +1
    Ему очень хотелось в ДК, потому и критиковал, но не сложилось, а теперь злость его сжигает. Что ж.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:24
    +1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:15
    А что с Динамо? МЮ гораздо ниже опускался в таблице, но они остались супер командой и сейчас. И Динамо никуда не делось. Временное отступление бывает у всех. Но что Маркевич будет плести, если Динамо станет чемпионом в следующем сезоне?
    И ещё. Я видел по телеку как он не пел гимн перед матчем сборной во Львове.
    Я видел по телеку как суркис не пел гимн в субботу, перед матчем в котором чемпион в 4ый раз в сезоне драл столичных татуированных марамоек))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:24
    +1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:15
    А что с Динамо? МЮ гораздо ниже опускался в таблице, но они остались супер командой и сейчас. И Динамо никуда не делось. Временное отступление бывает у всех. Но что Маркевич будет плести, если Динамо станет чемпионом в следующем сезоне?
    И ещё. Я видел по телеку как он не пел гимн перед матчем сборной во Львове.
    Я видел по телеку как суркис не пел гимн в субботу, перед матчем в котором чемпион в 4ый раз в сезоне драл столичных татуированных марамоек))
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 07.07.2020 20:22
    +1
    Маркевич прав!
    Наприклад, я своїх дітей явно не відам в цей клуб для розвитку.
    В Києві вже давно ніхто не прагне попасти в ДК.
    Простіше ішний клуб з інфраструктуро, і це даже не обговорється... враховуючи кумів, дядь, динамівське сердце і все таке...
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 20:04
    +1
    dd dent, 07.07.2020 19:52
    Ну не знаю, золото чукра брал? еврокубок выиграл в итоге? СБУ потренировал (я не про пару матчей)? В общем-то мог бы еще потренировать.
    Так золото Чукра по великому рахунку брали тільки Шахтар і Динамо(не рахуючи перший чемпіонат і переможця Таврію) .То ж для тебе і Рамос не тренер? А Кононов? А Рябоконь чи Скрипник?Це я навмисне перерахував тих хто не брав золото в Чукрі.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 21:06
    0
    Kromus2007, 07.07.2020 21:04
    судя по всему моцк поплыл у сопливого
    Та он уже не первый раз так " проговаривается"
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 07.07.2020 21:04
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 20:59
    То есть ты поддержку украинской армии называешь - сомнительной акцией , я правильно понимаю ?
    судя по всему моцк поплыл у сопливого
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 20:59
    0
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:57
    А я тебе и не обещал фотки с сомнительных акций отправлять. С чему Срне поддерживать воинов, он украинец? Или он мало помог донецкому краю? Помню он детям фуру мандаринов, вроде бы, подарил, и кучу футбольной экипировки. Мне че, теперь просить новости где дерьнамцы мандарины дарили, исходя из твоей новости. Про ахметова я ничего не скажу, и если ты с памятью дружишь, то должен помнить что он для меня такой же бандит как суркис/беня/курченко и прочие враги Украины. Так что мимо...
    То есть ты поддержку украинской армии называешь - сомнительной акцией , я правильно понимаю ?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.07.2020 20:57
    0
    dd dent, 07.07.2020 20:08
    Я имел в виду что вполне еще мог бы продолжить карьеру и взять что-то, насчет того что он не тренер как и названные тобой я не говорил. Какая-то недосказанность осталась у него что не говори.
    Так треба ж якось об*єктивно підходити до того питання! Маркевич тренував Металіст і збірну.Потім посрався з Суркісом і полишив збірну. До речі мені особисто гра збірної Маркевича дуже подобалась і нагадувала сьогоднішню збірну Шевченка.Ось тільки гравців які грали б в МанСіті,ВестХемі,Аталанті і т.д у Маркевича не було.Потім Металіст зруйнували і він пішов в Дніпро.Хоч і тонучий але клуб з амбіціями.Дійшов з клубом до фіналу Ліги Европи.Потім і Дніпро потонув.А тепер скажи тільки чесно-який клуб з амбіціями та фінансуванням хоча б в половину того що були у Метала та Дніпра міг тоді тренувати Маркевич? Динамо,Шахтар і Карпати не рахувати.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:57
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 20:47
    Я же тебе сказал где состоит Суркис .... И соответственно какой он патриот
    Мы о другом теперь , покажи мне нечто подобное с Ахметовым или Сырной или тем же Ракицким ,,,, пусть даже для медийности это будет ....
    Ну видишь , Суркис платит из офшора , а как платят остальные 11 клубов вышки мы вообще не знаем .
    А я тебе и не обещал фотки с сомнительных акций отправлять. С чему Срне поддерживать воинов, он украинец? Или он мало помог донецкому краю? Помню он детям фуру мандаринов, вроде бы, подарил, и кучу футбольной экипировки. Мне че, теперь просить новости где дерьнамцы мандарины дарили, исходя из твоей новости. Про ахметова я ничего не скажу, и если ты с памятью дружишь, то должен помнить что он для меня такой же бандит как суркис/беня/курченко и прочие враги Украины. Так что мимо...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.07.2020 20:51
    0
    Пане Мироне Ви праві на всі 100%
    Зміна тренера, потім зміна гравців (половина там грати не буде). Але головне питання, рибка гниє з голови. Що робити коли власник жидяра і без його зміни не існує повноцінного майбутнього у ДК? Чекати коли прийде ідейний геній і зліпить з *#& канфєту або прийде талановитий жид і буде жухати Ігарька ще й реноме клубу відновлювати?
    Тут окрім очікування мани небесної можна очікувати що Суркіс нарешті призначить головним тренером людину яка хоть щось розуміє в сучасному футболі
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    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 20:46
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    © УАФ– М а ф і я! , 07.07.2020 20:42
    Вот этот человек из тех тренеров кто мог бы навести порядок в команде, но за критику Суслика и Динамо, Суслик его и на пушечный выстрел не подпустит к команде
    Уверены, что он уже как тренер может команде что-то дать? Тренерские навыки как и многое другое развивать нужно, учиться все время. Посмотрите, как Моуриньо нынешний мучается.
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    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 20:38
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    Виктор Иванов, 07.07.2020 20:37
    У Испании, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино и Косово гимны не имеют слов. Надо и нам такой принять и наступит мир.
    Ты прав конечно! Я не спорю. Но почему-то за то что не поют гимн факали только Ракицкого? Если суркис такой-же?
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