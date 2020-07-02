Мирон МАРКЕВИЧ: «Все идет к тому, что Карпат больше не будет»

«Карпаты» 4-го июля могут не явиться на матч УПЛ против «Мариуполя» - в этом случае команду снимут с чемпионата. Известный специалист Мирон Маркевич недоволен ситуацией с клубом.

«К этому «Карпаты» шли уверенной поступью на протяжении двадцати лет. Такое впечатление, что все это сделали специально - чтобы не было во Львове футбола. Мне кажется, что подобное произошло в результате каких-то непонятных ходов. О таком трудно думать и говорить, ведь для меня это история. Как бы ни было обидно, но все идет к тому, что команды «Карпаты» больше не будет. Возможно, будет с каким-то другим названием. Очень жаль, ведь я вырос на львовских «Карпатах».

«Мне было двенадцать лет, как я впервые пошел на футбол на новосозданную команду. И с тех пор не пропускал никогда ни одной игры. Уже потом я был игроком дубля. Это произошло тогда, когда во Львове была по-настоящему «атомная» команда - на следующий год после выигрыша «Карпатами» Кубка СССР, в 1970. На протяжении двух лет тренировался рядом с легендарными футболистами того состава, и это была большая честь. А позже еще и стал главным тренером «Карпат», отработав на этой должности в общей сложности семь лет. На то, что происходит сейчас с командой, мне, карпатовцу до мозга костей, больно смотреть».

«Как и слушать. К сожалению, все очень печально. Не исключаю, что «Карпаты» ждет что-то вроде «Днепра-1» или «Металлиста 1925». Возможно, команда начнет свой путь с любительского футбола или из второй лиги. Вот и все», - сказал Маркевич.