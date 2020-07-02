Мирон МАРКЕВИЧ: «Все идет к тому, что Карпат больше не будет»

Специалист разочарован ситуацией с «Карпатами»

  • 02.07.2020 19:48
  • 1967 просмотров
  • 11 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Все идет к тому, что Карпат больше не будет»
© fcrukh.com

«Карпаты» 4-го июля могут не явиться на матч УПЛ против «Мариуполя» - в этом случае команду снимут с чемпионата. Известный специалист Мирон Маркевич недоволен ситуацией с клубом.

«К этому «Карпаты» шли уверенной поступью на протяжении двадцати лет. Такое впечатление, что все это сделали специально - чтобы не было во Львове футбола. Мне кажется, что подобное произошло в результате каких-то непонятных ходов. О таком трудно думать и говорить, ведь для меня это история. Как бы ни было обидно, но все идет к тому, что команды «Карпаты» больше не будет. Возможно, будет с каким-то другим названием. Очень жаль, ведь я вырос на львовских «Карпатах».

«Мне было двенадцать лет, как я впервые пошел на футбол на новосозданную команду. И с тех пор не пропускал никогда ни одной игры. Уже потом я был игроком дубля. Это произошло тогда, когда во Львове была по-настоящему «атомная» команда - на следующий год после выигрыша «Карпатами» Кубка СССР, в 1970. На протяжении двух лет тренировался рядом с легендарными футболистами того состава, и это была большая честь. А позже еще и стал главным тренером «Карпат», отработав на этой должности в общей сложности семь лет. На то, что происходит сейчас с командой, мне, карпатовцу до мозга костей, больно смотреть».

«Как и слушать. К сожалению, все очень печально. Не исключаю, что «Карпаты» ждет что-то вроде «Днепра-1» или «Металлиста 1925». Возможно, команда начнет свой путь с любительского футбола или из второй лиги. Вот и все», - сказал Маркевич.

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Источник — UA-Football

(9 голосов)

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Комментарии
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 02.07.2020 20:43
    0
    Виктор Андрущик, 02.07.2020 20:07
    І хвала Господу: царство небесне.Нехай вівців пасуть з такою грою і з такими гравцями.
    І тобі Дай Бог розуму! Та й решті таким самим,як ти...коли вже нарешті ви вляжетесь...грім би вас розсадив...
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 02.07.2020 20:31
    +1
    Беня какое-то нашествие для Украины, все берет и разваливает выкачавши бабки, нафтогазы, клубы, центренерго и прочее, и управы на него нет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 20:30
    0
    kvv1404, 02.07.2020 20:21
    Згоден!Я ще раніше писав що банкрутство чи не єдиний шлях позбутися Бені.Раз він не йде на компроміс і не хоче вкладати гроші в розвиток команди,то нах він такий потрібен.Треба позбуватися такого псевдовласника.Краще вже пройти через банкрутство і з другої ліги награючи власну молодь за 3-4 роки пройти шлях до УПЛ але вже з одним власником і з одним відповідальним за долю команди.
    и что даст избавление от бени клубу?
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.07.2020 20:28
    +1
    Ни когда не был болелой Карпат, скорее наоборот (фан МХ) но мне будет жаль если Карпаты исчезнут. А появятся какие-то с номером. Так у нас из клубов будут номерные, ШД , ДК и колхозники. Печалька.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 20:21
    0
    wicker, 02.07.2020 20:13
    Якщо відверто, то по іншому, а ніж банкрутство бені позбутися НЕ МОЖЛИВО.
    Згоден!Я ще раніше писав що банкрутство чи не єдиний шлях позбутися Бені.Раз він не йде на компроміс і не хоче вкладати гроші в розвиток команди,то нах він такий потрібен.Треба позбуватися такого псевдовласника.Краще вже пройти через банкрутство і з другої ліги награючи власну молодь за 3-4 роки пройти шлях до УПЛ але вже з одним власником і з одним відповідальним за долю команди.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 02.07.2020 20:13
    +4
    Якщо відверто, то по іншому, а ніж банкрутство бені позбутися НЕ МОЖЛИВО.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 02.07.2020 20:07
    -8
    І хвала Господу: царство небесне.Нехай вівців пасуть з такою грою і з такими гравцями.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 02.07.2020 19:59
    0
    Хорошо балаганить о философии клуба, орать на трибунах и жечь файера, поливать грязью владельцев клуба, но до тех пор пока они эти клубы финансировали..Футбол - это не только игра, а ещё бизнес, и как показала жизнь - в основном убыточный. В Украине это была забава миллионеров, которым футбольный угар уже не интересен. Переход на низкооплачиваемых доморощенных очевидно себя не оправдал. Все это естественно существенно удешевило наш футбол, и , как следствие, его инвестиционную привлекательность......
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 02.07.2020 19:54
    +1
    Это Очень Печально
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 02.07.2020 19:53
    -5
    Будет Полонина. Когда то.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 19:51
    -5
    рипь калпаты
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 02.07.2020 20:13
    +4
    Якщо відверто, то по іншому, а ніж банкрутство бені позбутися НЕ МОЖЛИВО.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 02.07.2020 20:31
    +1
    Беня какое-то нашествие для Украины, все берет и разваливает выкачавши бабки, нафтогазы, клубы, центренерго и прочее, и управы на него нет
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.07.2020 20:28
    +1
    Ни когда не был болелой Карпат, скорее наоборот (фан МХ) но мне будет жаль если Карпаты исчезнут. А появятся какие-то с номером. Так у нас из клубов будут номерные, ШД , ДК и колхозники. Печалька.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 02.07.2020 19:54
    +1
    Это Очень Печально
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 02.07.2020 20:43
    0
    Виктор Андрущик, 02.07.2020 20:07
    І хвала Господу: царство небесне.Нехай вівців пасуть з такою грою і з такими гравцями.
    І тобі Дай Бог розуму! Та й решті таким самим,як ти...коли вже нарешті ви вляжетесь...грім би вас розсадив...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 20:30
    0
    kvv1404, 02.07.2020 20:21
    Згоден!Я ще раніше писав що банкрутство чи не єдиний шлях позбутися Бені.Раз він не йде на компроміс і не хоче вкладати гроші в розвиток команди,то нах він такий потрібен.Треба позбуватися такого псевдовласника.Краще вже пройти через банкрутство і з другої ліги награючи власну молодь за 3-4 роки пройти шлях до УПЛ але вже з одним власником і з одним відповідальним за долю команди.
    и что даст избавление от бени клубу?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 20:21
    0
    wicker, 02.07.2020 20:13
    Якщо відверто, то по іншому, а ніж банкрутство бені позбутися НЕ МОЖЛИВО.
    Згоден!Я ще раніше писав що банкрутство чи не єдиний шлях позбутися Бені.Раз він не йде на компроміс і не хоче вкладати гроші в розвиток команди,то нах він такий потрібен.Треба позбуватися такого псевдовласника.Краще вже пройти через банкрутство і з другої ліги награючи власну молодь за 3-4 роки пройти шлях до УПЛ але вже з одним власником і з одним відповідальним за долю команди.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 02.07.2020 19:59
    0
    Хорошо балаганить о философии клуба, орать на трибунах и жечь файера, поливать грязью владельцев клуба, но до тех пор пока они эти клубы финансировали..Футбол - это не только игра, а ещё бизнес, и как показала жизнь - в основном убыточный. В Украине это была забава миллионеров, которым футбольный угар уже не интересен. Переход на низкооплачиваемых доморощенных очевидно себя не оправдал. Все это естественно существенно удешевило наш футбол, и , как следствие, его инвестиционную привлекательность......
    Ссылка
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