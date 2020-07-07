Виталий МИКОЛЕНКО: «Иногда смешно почитать, что люди пишут»

Защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко ответил на несколько интересных вопросов.

– Прессу просматриваю. Комментарии - иногда смешно почитать, что люди пишут. Но никаких плюсов от этого для себя не вижу, стараюсь меньше обращать на них внимание.

– Что должна уметь девушка футболиста?

– Вкусно готовить и слушать.

В свободное от футбола время я люблю ездить на рыбалку и играть в компьютерные игры.

Ранее сообщалось, что Миколенко сможет помочь «Динамо» в финале Кубка Украины.