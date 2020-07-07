Виталий МИКОЛЕНКО: «Иногда смешно почитать, что люди пишут»

Защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко ответил на несколько интересных вопросов.
– Прессу просматриваю. Комментарии - иногда смешно почитать, что люди пишут. Но никаких плюсов от этого для себя не вижу, стараюсь меньше обращать на них внимание.
– Что должна уметь девушка футболиста?
– Вкусно готовить и слушать.
В свободное от футбола время я люблю ездить на рыбалку и играть в компьютерные игры.
Ранее сообщалось, что Миколенко сможет помочь «Динамо» в финале Кубка Украины.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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