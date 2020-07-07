Виталий МИКОЛЕНКО: «Иногда смешно почитать, что люди пишут»

Защитник «Динамо» – о том, читает ли комментарии болельщиков

  • 07.07.2020 22:00
  • 512 просмотров
  • 3 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Иногда смешно почитать, что люди пишут»
© УАФ. Виталий Миколенко

Защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко ответил на несколько интересных вопросов.

– Прессу просматриваю. Комментарии - иногда смешно почитать, что люди пишут. Но никаких плюсов от этого для себя не вижу, стараюсь меньше обращать на них внимание.

– Что должна уметь девушка футболиста?
– Вкусно готовить и слушать.

В свободное от футбола время я люблю ездить на рыбалку и играть в компьютерные игры.

Ранее сообщалось, что Миколенко сможет помочь «Динамо» в финале Кубка Украины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Vadya
      Vadya, 07.07.2020 22:36
    0
    Смешно-потому что вы смешные.
    Ссылка
    denzellezned
      denzellezned, 07.07.2020 22:34
    +1
    Мені смішно коли твій тренер плаче, від вимученої перемоги над невідомою командою. Правда це сміх крізь сльози.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.07.2020 22:15
    +2
    А нам не смешно смотреть ...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.07.2020 22:15
    +2
    А нам не смешно смотреть ...
    Ссылка
    denzellezned
      denzellezned, 07.07.2020 22:34
    +1
    Мені смішно коли твій тренер плаче, від вимученої перемоги над невідомою командою. Правда це сміх крізь сльози.
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 07.07.2020 22:36
    0
    Смешно-потому что вы смешные.
    Ссылка
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