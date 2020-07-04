Миколенко сможет помочь Динамо в финале Кубка Украины

Основной левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко из-за повреждения пропустил матч УПЛ против «Шахтера», который киевляне проиграли со счетом 2:3.
На его месте слева в обороне действовал Йосип Пиварич, который заработал удаление.
Сам Миколенко после игры в комментарии FootballHub заявил, что будет готов к финалу Кубка Украины против «Ворсклы». Игра состоится 8-го июля.
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Источник — #FootballHub
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