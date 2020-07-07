Интер интересуется хавбеком Милана

Миланский «Интер» хочет подписать 23-летнего ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси.

Руководство «Милана» не хочет отдавать футболиста в «Интер» напрямую, однако они готовы допустить сделку по обмену игроками.

В текущем сезоне Серии А футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас. Соглашение ивуарийца с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» собирается избавиться от шести игроков.