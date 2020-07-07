Интер интересуется хавбеком Милана

Франк Кессье может сменить клубную прописку

  • 07.07.2020 21:39
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Интер интересуется хавбеком Милана
© ФК Милан. Франк Кессье

Миланский «Интер» хочет подписать 23-летнего ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси. 

Руководство «Милана» не хочет отдавать футболиста в «Интер» напрямую, однако они готовы допустить сделку по обмену игроками. 

В текущем сезоне Серии А футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас. Соглашение ивуарийца с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» собирается избавиться от шести игроков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности