Интер интересуется хавбеком Милана

Миланский «Интер» хочет подписать 23-летнего ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси.
Руководство «Милана» не хочет отдавать футболиста в «Интер» напрямую, однако они готовы допустить сделку по обмену игроками.
В текущем сезоне Серии А футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас. Соглашение ивуарийца с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Интер» собирается избавиться от шести игроков.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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