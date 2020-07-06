Интер собирается избавиться от шести игроков

Миланский клуб покинет много игроков

  • 06.07.2020 11:39
  • 955 просмотров
  • 1 комментарий
Интер собирается избавиться от шести игроков
© AM 690

Как сообщает итальянская пресса, «Интер» в конце сезона готов попрощаться с шестью игроками.

В клубе не рассчитывают на таких игроков: Диего Годин, Виктор Мозес, Кристиано Бираги, Квадво Асамоа, Матиас Весино и Алексис Санчес.

Напомним, что недавно «Интер» объявил о подписании защитника «Реала» Ашрафа Хакими.

 

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 12:39
    0
    Это то, что надо сделать Динамо. Избавиться от шести игроков. Но они вот уже лет 20 меняют тренеров, вместо того чтобы укрепить селекционную службу и толковых игроков искать. Тренер конечно тоже нужен не из динамовских сердец, но главная проблема все же не в тренере.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 12:39
    0
    Это то, что надо сделать Динамо. Избавиться от шести игроков. Но они вот уже лет 20 меняют тренеров, вместо того чтобы укрепить селекционную службу и толковых игроков искать. Тренер конечно тоже нужен не из динамовских сердец, но главная проблема все же не в тренере.
    Ссылка
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