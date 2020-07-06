Интер собирается избавиться от шести игроков

Как сообщает итальянская пресса, «Интер» в конце сезона готов попрощаться с шестью игроками.
В клубе не рассчитывают на таких игроков: Диего Годин, Виктор Мозес, Кристиано Бираги, Квадво Асамоа, Матиас Весино и Алексис Санчес.
Напомним, что недавно «Интер» объявил о подписании защитника «Реала» Ашрафа Хакими.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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