На экстренном совещании. Металлист 1925 разорвал контракт с форвардом

Сегодня, 7 июля, в Харькове состоялось экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера «Металлиста 1925» Андрея Демченко.
На совещании было принято решение расторгнуть контракт с нападающим команды Робертом Гегедошем по соглашению сторон.
Украинский футболист венгерского происхождения стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2020 года и сыграл 3 матча после возобновления турнира Первой лиги. Ранее два сезона выступал за «Минай» (40 матчей, 22 гола).
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.