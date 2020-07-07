На экстренном совещании. Металлист 1925 разорвал контракт с форвардом

До 2020 года Роберт Гегедош два сезона выступал за «Минай»

  • 07.07.2020 21:31
  • 3493 просмотра
  • 6 комментариев
На экстренном совещании. Металлист 1925 разорвал контракт с форвардом
© ФК Металлист 1925. Роберт Гегедош

Сегодня, 7 июля, в Харькове состоялось экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера «Металлиста 1925» Андрея Демченко.

На совещании было принято решение расторгнуть контракт с нападающим команды Робертом Гегедошем по соглашению сторон.

Украинский футболист венгерского происхождения стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2020 года и сыграл 3 матча после возобновления турнира Первой лиги. Ранее два сезона выступал за «Минай» (40 матчей, 22 гола). 

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Источник — ФК Металлист 1925

(13 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 22:27
    +1
    Не треба хлопці домислів! Я сам у шоці! Впевнений ще пояснять, буде додаткова інфа.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:14
    0
    Без него нападников как конь настругал.... А он играть хочет в старте...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 22:12
    -5
    Он кроме мадьярского больше языков не знает.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 22:01
    +2
    Чому ? Що сталось ?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 21:52
    +2
    А причина?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 07.07.2020 21:36
    +1
    Договорняки?
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 22:01
    +2
    Чому ? Що сталось ?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 21:52
    +2
    А причина?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 22:27
    +1
    Не треба хлопці домислів! Я сам у шоці! Впевнений ще пояснять, буде додаткова інфа.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 07.07.2020 21:36
    +1
    Договорняки?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:14
    0
    Без него нападников как конь настругал.... А он играть хочет в старте...
    Ссылка
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