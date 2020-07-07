На экстренном совещании. Металлист 1925 разорвал контракт с форвардом

Сегодня, 7 июля, в Харькове состоялось экстренное совещание с участием руководства, учредителей, а также главного тренера «Металлиста 1925» Андрея Демченко.

На совещании было принято решение расторгнуть контракт с нападающим команды Робертом Гегедошем по соглашению сторон.

Украинский футболист венгерского происхождения стал игроком «Металлиста 1925» в феврале 2020 года и сыграл 3 матча после возобновления турнира Первой лиги. Ранее два сезона выступал за «Минай» (40 матчей, 22 гола).