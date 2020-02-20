ОФИЦИАЛЬНО: Банасевич и Гегедош — игроки Металлиста 1925

«Металлист 1925» подписал контракт с двумя новичками. Игроками харьковского клуба стали 25-летний полузащитник Максим Банасевич и 26-летний нападающий Роберт Гегедош.
Банасевич играл за «Оболонь-2» (Киев), «Десну» (Чернигов), «Колос» (Ковалевка) и «Движение (Львов). В составе последнего осенью 2019-го года провел семь поединков.
Вызывался в сборные Украины U-17 (3 матча, 2 гола), U-19 (10 матчей, 1 гол), U-20 и U-21 (по одной игре).
Ранее Гегедош выступал за «Говерлу», «Металлист», «Кремень» и «Минай».
Источник — ФК Металлист 1925
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