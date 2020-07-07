Мирон МАРКЕВИЧ: «Смешно, когда судьи по 5-10 минут смотрят повтор»

Специалист – о VAR в Украине

  • 07.07.2020 20:39
  • 493 просмотра
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Смешно, когда судьи по 5-10 минут смотрят повтор»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об успехах использования системы видеопомощи арбитрам в Украине.

«Судьи на поле допускают ошибки. Более того, судьи за экраном по 5-10 минут смотрят и не могут определиться, был ли пенальти. Это все смешно выглядит. Так нельзя. Решения должны приниматься быстрее. Остановка должно быть не более двух-трех минут. Нужно повышать квалификацию арбитров», - сказал Маркевич.

Читайте также: Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mister Ю
      Mister Ю, 07.07.2020 20:57
    +1
    АБСОЛЮТНО правий!
    Ссылка
    Mister Ю
      Mister Ю, 07.07.2020 20:57
    +1
    АБСОЛЮТНО правий!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности