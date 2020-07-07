Мирон МАРКЕВИЧ: «Смешно, когда судьи по 5-10 минут смотрят повтор»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об успехах использования системы видеопомощи арбитрам в Украине.
«Судьи на поле допускают ошибки. Более того, судьи за экраном по 5-10 минут смотрят и не могут определиться, был ли пенальти. Это все смешно выглядит. Так нельзя. Решения должны приниматься быстрее. Остановка должно быть не более двух-трех минут. Нужно повышать квалификацию арбитров», - сказал Маркевич.
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Источник — 1927.kiev.ua
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