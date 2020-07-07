Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу, чтобы Месси остался в Барселоне»

Наставник «Манчестер Сити» - о будущем Лионеля Месси

  • 07.07.2020 18:55
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу, чтобы Месси остался в Барселоне»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом 2021 года.

Позже сообщалось о том, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Наставник «Горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал эти слухи:

«Не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне».

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Источник — Mundo Deportivo

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