Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу, чтобы Месси остался в Барселоне»

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом 2021 года.
Позже сообщалось о том, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Наставник «Горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал эти слухи:
«Не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне».
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Источник — Mundo Deportivo
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