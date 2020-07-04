Месси может перейти в Манчестер Сити через год

Аргентинец может покинуть «Барселону» в 2021 году

  • 04.07.2020 11:22
  • 815 просмотров
  • 2 комментария
Месси может перейти в Манчестер Сити через год
© ФК Барселона. Лионель Месси

Вчера сообщалось о том, что Лионель Месси близок к тому, чтобы уйти из «Барселоны» летом 2021 года.

Теперь аргентинский журналист Кристиан Мартин заявил, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»:

«Вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны».

В «Манчестер Сити» Месси может воссоединиться с бывшим наставником «Барселоны» Пепом Гвардиолой: они уже работали вместе в 2008-2012 годах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 11:38
    +4
    Не надо, это будет каждый час новости, Зинченко сфотографировался с Месси, Седан сфоткалась с Месси, собаки Зинченко подружились с собаками Месси.
    Смешно это все.
    Лучше уже вернутся в Росарио. Ради сборной.
    Ссылка
    Клим Гряневич
    online
      Клим Гряневич, 04.07.2020 11:30
    -2
    Краще хай Гвардіола перейде в Барселону. Бо зараз там щось не те. Надія на Хаві?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 11:38
    +4
    Не надо, это будет каждый час новости, Зинченко сфотографировался с Месси, Седан сфоткалась с Месси, собаки Зинченко подружились с собаками Месси.
    Смешно это все.
    Лучше уже вернутся в Росарио. Ради сборной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности