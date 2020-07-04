Месси может перейти в Манчестер Сити через год

Вчера сообщалось о том, что Лионель Месси близок к тому, чтобы уйти из «Барселоны» летом 2021 года.

Теперь аргентинский журналист Кристиан Мартин заявил, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»:

«Вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны».

В «Манчестер Сити» Месси может воссоединиться с бывшим наставником «Барселоны» Пепом Гвардиолой: они уже работали вместе в 2008-2012 годах.