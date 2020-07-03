Месси хочет покинуть Барселону в 2021-м году

33-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб в 2021-м году.
Ранее Месси успешно вел переговоры о продлении контракта с «Барселоной», рассчитанного до лета 2021-го года, но сейчас склоняется именно к такому варианту развития событий.
Месси сказал своим друзьям в раздевалке, что не хочет становиться проблемой для клуба. Также Лионель по горло сыт утечками о внутренних неурядицах в клубе. На решение Месси влияют и последние неудачи «Барселоны».
В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 22 результативные передачи.
Источник — Cadena Ser
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