Месси хочет покинуть Барселону в 2021-м году

Аргентинский форвард не намерен становиться проблемой для каталонского клуба

  • 03.07.2020 10:48
  • 1464 просмотра
  • 6 комментариев
Месси хочет покинуть Барселону в 2021-м году
© ФК Барселона. Лионель Месси

33-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб в 2021-м году.

Ранее Месси успешно вел переговоры о продлении контракта с «Барселоной», рассчитанного до лета 2021-го года, но сейчас склоняется именно к такому варианту развития событий.

Месси сказал своим друзьям в раздевалке, что не хочет становиться проблемой для клуба. Также Лионель по горло сыт утечками о внутренних неурядицах в клубе. На решение Месси влияют и последние неудачи «Барселоны».

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 22 результативные передачи.

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Источник — Cadena Ser

(13 голосов)

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Комментарии
    kgbukraine
      kgbukraine, 03.07.2020 12:03
    0
    А почему бы и нет! Может спокойно доиграть, без напряга , в Штатах. Тем более если чувствует что тянет не туда Барсу. В любом случае он всем все доказал - легенда! Однозначно удачи и спасибо!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 03.07.2020 11:54
    0
    Источник сомнительный
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 03.07.2020 11:35
    0
    С Барселоны Месси не уйдет. Это уже не первый такой фейк.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 03.07.2020 11:30
    +1
    Поживём Увидем
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 03.07.2020 11:30
    +1
    Поживём Увидем
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 11:23
    0
    думаю, бред это
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 03.07.2020 11:30
    +1
    Поживём Увидем
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 03.07.2020 11:30
    +1
    Поживём Увидем
    Ссылка
    kgbukraine
    online
      kgbukraine, 03.07.2020 12:03
    0
    А почему бы и нет! Может спокойно доиграть, без напряга , в Штатах. Тем более если чувствует что тянет не туда Барсу. В любом случае он всем все доказал - легенда! Однозначно удачи и спасибо!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 03.07.2020 11:54
    0
    Источник сомнительный
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 03.07.2020 11:35
    0
    С Барселоны Месси не уйдет. Это уже не первый такой фейк.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 11:23
    0
    думаю, бред это
    Ссылка
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