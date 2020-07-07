Алексей ГАЙ: «Отдаю предпочтение Ворскле в финале против Динамо»

Известный украинский футболист высказался о финале Кубка Украины

  • 07.07.2020 16:24
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Алексей ГАЙ: «Отдаю предпочтение Ворскле в финале против Динамо»
© Footboom. Алексей Гай

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай оценил шансы «Динамо» и «Ворсклы» в финале Кубка. Поединок, напомним, состоится в среду, 8 июля.

- В финале Кубка 2009 года «Шахтер» против «Ворсклы» считался фаворитом. Но неожиданно проиграл. У Кубка свои законы.
- То, что мы хотели выиграть Кубок Украины – это факт. Почему проиграли? Видимо, не хватило тех эмоций, которые полностью выплеснули девятью днями ранее в финале Кубка УЕФА против немецкого «Вердера». Не хватило мотивации, хотя это не снимает с нас ответственности. Никакой недооценки полтавчан не было, и это однозначно. Раз они вышли в финал, значит этого заслужили. В том сезоне «Ворскла» оказалась кубковой командой, игроки понимали, что это самый короткий путь выиграть и попасть в еврокубки. Да, мы считались фаворитами в финале, были сильнее по подбору футболистов, выше классом, но вы правильно сказали – у Кубка свои законы. Все это уходит на второй план, в таких матчах главным фактором является характер, а также бойцовские качества. В совокупности это уравнивает шансы, что и произошло в нашем финале.

- И вот спустя одиннадцать лет «Ворскла» снова в финале против киевского «Динамо». На сей раз как оцените шанс полтавчан?
- Прошлые заслуги нужно забыть. Хотя «Ворскла» играет во второй шестерке, а «Динамо» борется за второе место, фаворита в этой паре нет. Киевляне показывают не совсем качественную игру, нет результата, за что и справедливо попадают под критику. Видно, что игроки по этому поводу нервничают, находятся в некомфортном психологическом и эмоциональном состоянии. И это для них минус. К тому же накануне финала проиграли извечному сопернику «Шахтеру», что не придает уверенности команде. А у Полтавы наоборот есть эмоциональный подъем. «Динамо» играло, а основа «Ворсклы» пропускала матч чемпионата и целенаправленно готовилась к Кубку. И в этом ее преимущество, которым она может воспользоваться. У нее появился шанс попасть в Лигу Европы. Тем более у Юрия Максимова есть опыт финала Кубка Азербайджана, где его команда «Кешля», не считающаяся фаворитом, обыграла «Габалу». Этот специалист умеет мотивировать ребят, и наверняка найдет нужные слова своим подопечным, чтобы и на сей раз они поверили в себя и победу. Не вижу никакого преимущества «Динамо» над «Ворсклой»! Даже отдаю небольшое предпочтение полтавчанам.

Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины

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Источник — UA-Football

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