Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины

Конторы уверенно ставят на победу киевлян в матче за титул

  • 07.07.2020 09:57
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  • 1 комментарий
Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины
© ФК Динамо Киев

В среду «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист».

Ярко выраженным фаворитом букмекеры считают киевлян. На победу «бело-синих» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.8, поражение оценено в 8.1. Завоевание трофея динамовцами потянет на 1.112, полтавчанами – на 6.2

Предполагается, что матч будет довольно результативным. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.992, а вот основные тоталы: ТБ3.5 – 2.43, ТМ3.5 – 1.61.

Самые ожидаемые счета у букмекеров – победы «Динамо» со счетом 2:0 (коэффициент 6.0), 1:0 (6.5), а также 2:1 и 3:0 (7.0).

Отметим, что стартовый свисток Катерины Монзуль прозвучит в 21:30 по Киеву.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 10:05
    +1
    Судя по котировкам шансы у Ворсклы только теоретические 1,12 за выигрыш кубка,по идее Динамо должно побеждать без видимых усилий,если эти недоделанные мажоры восстановились после матча с Шахтёром
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 10:05
    +1
    Судя по котировкам шансы у Ворсклы только теоретические 1,12 за выигрыш кубка,по идее Динамо должно побеждать без видимых усилий,если эти недоделанные мажоры восстановились после матча с Шахтёром
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