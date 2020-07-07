Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины

В среду «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист».

Ярко выраженным фаворитом букмекеры считают киевлян. На победу «бело-синих» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.8, поражение оценено в 8.1. Завоевание трофея динамовцами потянет на 1.112, полтавчанами – на 6.2

Предполагается, что матч будет довольно результативным. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.992, а вот основные тоталы: ТБ3.5 – 2.43, ТМ3.5 – 1.61.

Самые ожидаемые счета у букмекеров – победы «Динамо» со счетом 2:0 (коэффициент 6.0), 1:0 (6.5), а также 2:1 и 3:0 (7.0).

Отметим, что стартовый свисток Катерины Монзуль прозвучит в 21:30 по Киеву.