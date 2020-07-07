Рома может уволить Фонсеку уже в конце этой недели

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека находится на грани увольнения. Для того, чтобы избежать отставки, Фонсеке необходимо выиграть два ближайших матча Серии А – против «Пармы» завтра, 8 июля и против «Брешии» в субботу, 11 июля.
Напомним, последние три матча в Серии А против «Милана», «Удинезе» и «Наполи» «Рома» проиграла, из-за чего практически потеряла шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Фонсека возглавил «Рому» летом прошлого года. Предыдущим местом работу португальца был донецкий «Шахтер».
Источник — Corriere dello Sport
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