Рома может уволить Фонсеку уже в конце этой недели

Экс-тренер «Шахтера» находится в шаге от отставки

  • 07.07.2020 16:09
  • 879 просмотров
  • 3 комментария
Рома может уволить Фонсеку уже в конце этой недели
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека находится на грани увольнения. Для того, чтобы избежать отставки, Фонсеке необходимо выиграть два ближайших матча Серии А – против «Пармы» завтра, 8 июля и против «Брешии» в субботу, 11 июля.

Напомним, последние три матча в Серии А против «Милана», «Удинезе» и «Наполи» «Рома» проиграла, из-за чего практически потеряла шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фонсека возглавил «Рому» летом прошлого года. Предыдущим местом работу португальца был донецкий «Шахтер».

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 07.07.2020 16:30
    0
    Ну если в роме работают дураки неужели так сложно было зайти на спорт юа? Мы еще до старта сезона серия а говорили что этот физрук не доработает да конца сезона!
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    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 16:17
    0
    Пацан к успеху шел...)
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:16
    -2
    нооооуууу, а каваленка успеть купить, как так, нас кидают на бабло
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.07.2020 16:30
    0
    Ну если в роме работают дураки неужели так сложно было зайти на спорт юа? Мы еще до старта сезона серия а говорили что этот физрук не доработает да конца сезона!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 16:17
    0
    Пацан к успеху шел...)
    Ссылка
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