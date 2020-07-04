Рома может уволить Паулу Фонсеку

«Рома» может в конце сезона уволить с поста главного тренера команды Паулу Фонсеку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сейчас римский клуб показывает неудовлетворительные результаты в Серии А: поражения от «Милана» и «Удинезе» в последних двух турах.
Эти поражения практически поставили крест на шансах «Ромы» на зону Лиги чемпионов – отставание от четвертого места составляет 12 очков.
Заменить Фонсеку во главе «Ромы» может Лучано Спаллетти, который уже работал с «Волками» в 2005-2009 и 2016-2017 годах.
Фонсека перешел в «Рому» летом прошлого года из донецкого «Шахтера». Ранее сообщалось о том, что в услугах португальца заинтересованы «Милан» и «Бенфика».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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