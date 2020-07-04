Рома может уволить Паулу Фонсеку

Работой португальского специалиста недовольны

  • 04.07.2020 11:34
  • 893 просмотра
  • 4 комментария
Рома может уволить Паулу Фонсеку
© ФК Рома. Паулу Фонсека

«Рома» может в конце сезона уволить с поста главного тренера команды Паулу Фонсеку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас римский клуб показывает неудовлетворительные результаты в Серии А: поражения от «Милана» и «Удинезе» в последних двух турах.

Эти поражения практически поставили крест на шансах «Ромы» на зону Лиги чемпионов – отставание от четвертого места составляет 12 очков.

Заменить Фонсеку во главе «Ромы» может Лучано Спаллетти, который уже работал с «Волками» в 2005-2009 и 2016-2017 годах.

Фонсека перешел в «Рому» летом прошлого года из донецкого «Шахтера». Ранее сообщалось о том, что в услугах португальца заинтересованы «Милан» и «Бенфика».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 12:20
    0
    Глупец, зря ушёл из Шахтера, тут и деньги были на селекцию , и лига чемпионов гарантированная, но в то же время , что Бог не делает, все к лучшему, Каштру гораздо больше подходит под философию команды.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.07.2020 12:19
    0
    tima fialko, 04.07.2020 12:10
    Грошей на купівлю гравців не дають,і щось вимагають від Фонсеки
    Ну стільки скільки Ренат платить своїм рабам не кожен європейський гранд може собі дозволити.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.07.2020 12:10
    -1
    Грошей на купівлю гравців не дають,і щось вимагають від Фонсеки
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.07.2020 11:43
    +4
    Пора уже
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.07.2020 11:43
    +4
    Пора уже
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 12:20
    0
    Глупец, зря ушёл из Шахтера, тут и деньги были на селекцию , и лига чемпионов гарантированная, но в то же время , что Бог не делает, все к лучшему, Каштру гораздо больше подходит под философию команды.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.07.2020 12:19
    0
    tima fialko, 04.07.2020 12:10
    Грошей на купівлю гравців не дають,і щось вимагають від Фонсеки
    Ну стільки скільки Ренат платить своїм рабам не кожен європейський гранд може собі дозволити.
    Ссылка
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