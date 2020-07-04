Экс-тренер Шахтера интересен Милану и Бенфике

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который ныне работает в Италии с «Ромой», вызывает интерес у «Милана» и «Бенфики».

Отмечается, что «россонери» хотят назначить коучем Ральфа Рангника, но тот якобы на одном из последних совещаний с руководством клуба дал понять, что не хочет возвращаться к тренерскому ремеслу.

Что касается «Бенфики», то недавно клуб уволил с поста главного тренера Бруну Лаже, а потому сейчас пребывает в активном поиске нового специалиста.

Интересно, что после поражения от «Удинезе» на Фонсеку едва ли не впервые за время его работы в Серии А вылилось множество критики, в том числе свое недовольство игрой команды проявили и боссы «волков». Однако, как сообщается, увольнять португальца из «Ромы» руководство клуба не планирует, так как первостепенно стоит решить ряд других проблем, а потому потенциальный уход главного тренера может вызвать эффект «снежного кома».

Напомним, Паулу Фонсека минувшим летом покинул «Шахтер» и перебрался в «Рому». Ныне «волки» занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 12 очков от зоны Лиги чемпионов.