В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» обыграл «Рому» со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Наполи - Рома
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Мария Кальехон (Наполи).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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