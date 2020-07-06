30-й тур
Наполи
2:1
Рома
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Мхитаряна не помог. Наполи одолел Рому усилиями Кальехона и Инсинье

Экс-форвард «Шахтера» отличился в матче грандов в 30-м туре Серии A

  • 06.07.2020 00:49
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Гол Мхитаряна не помог. Наполи одолел Рому усилиями Кальехона и Инсинье
© Twitter

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Интересным оказался вечерним матч грандов.

«Наполи» победил «Рому» (2:1) за счет голов Хосе Кальехона и Лоренцо Инсинье. У гостей отличился экс-форвард «Шахтера» Генрих Мхитарян.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома» и «Наполи» (по 48), «Милан» (46).

Серия A. 30-й тур

«Наполи» – «Рома» – 2:1

Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 – Мхитарян, 60.

«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 63), Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Лоботка, 70), Руис (Эльмас, 86), Кальехон (Лосано, 70), Инсинье, Милик (Мертенс, 63).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Фасио, 30), Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 76), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 66).

Предупреждения: Демме, 7. Пеллегрини, 9. Кулибали, 48. Манчини, 65. Верету, 75. Кристанте, 80.

Судья: Ди Белло (Италия).

Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 01:08
    0
    Фонсека Давай до свидания!!!! ОН еще будет мечтать вернуться в Шахтер
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 01:08
    0
    Фонсека Давай до свидания!!!! ОН еще будет мечтать вернуться в Шахтер
    Ссылка
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