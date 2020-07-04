30-й тур
Наполи
:
Рома
05.07.2020 22:45   ТВ-трансляция: 

Наполи - Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Рома» Паулу Фонсеки едет в гости к «Наполи»

  • 04.07.2020 11:50
  • 52 просмотра
  • 0 комментариев
Наполи - Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/sscnapoli

В 30-м туре Серии А будет сразу несколько матчей, которые претендуют на статус центрального. Это и туринское дерби, и матч «Лацио» - «Милан». Однако самый интересный матч будет закрывать программу 30-го тура: в воскресенье вечером в «Солнечном дерби» сойдутся две главные команды Юга Италии – «Наполи» примет «Рому».

Команды являются соседями по турнирной таблице: «Рома» идет пятой, а «Наполи» - шестым. Несмотря на это, шансов попасть в зону Лиги чемпионов у команд практически не осталось: отставание от четвертого места, которое занимает «Аталанта», уже более 10 очков.

«Наполи» очень сильно выглядит после рестарта сезона: команда Дженнаро Гаттузо выиграла Кубок Италии и в Серии А выиграла два матча. Однако в четверг «Партенопеи» наткнулись на великолепную «Аталанту», и машина Джан Пьеро Гасперини не оставила шансов неаполитанцам – 2:0. Именно этот матч подвел черту под надеждами «Наполи» зацепиться за четвертое место.

У «Ромы» эти надежды после рестарта сезона выглядели более реалистичными – отставание от «Аталанты» составляло всего 6 очков. Однако команда Пауло Фонсеки в последнее время посыпалась и потерпела два поражения подряд – от «Милана» и от «Удинезе». Отставание от «Аталанты» увеличилось в два раза, а шансы на Лигу чемпионов снизились до минимума.

У «Наполи» турнирной мотивации на остаток сезона в Серии А, по сути, не осталось: участие в Лиге Европы уже обеспечено благодаря победе в Кубке Италии, а до Лиги чемпионов, как уже было сказано выше, дотянуться не удастся. Однако требовательный Дженнаро Гаттузо, конечно же, не позволит своей команде доигрывать сезон спустя рукава.

А вот у «Ромы» это мотивации достаточно: если не выбраться из текущего кризиса, то можно вообще без еврокубков на следующий сезон остаться.

Обе команды подходят к матчу не в оптимальных составах. У «Наполи» из-за травм не сыграют вратарь Давид Оспина, защитник Кевин Малькюи, хавбек Аллан и форвард Фернандо Льоренте. У «Ромы» дисквалифицирован Диего Перотти (красная карточка в матче с «Удинезе), а Николо Дзаньоло еще не восстановился после разрыва «крестов».

Кризис «Ромы» не остался незамеченным букмекерами: они фаворитом матча считают «Наполи». Коэффициент на победу хозяев – 2,08, на «Рому» - 3,64. Вероятность ничьи – 3,82.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Марио Руй – Зелиньски, Демме, Руис – Лосано, Милик, Кальехон

«Рома»: Миранте – Коларов, Смоллинг, Манчини, Дзаппакоста – Кристанте, Верету – Перес, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко

5 июля, воскресенье

«Наполи» — «Рома»
Неаполь. «Сан Паоло». Начало - в 22:45
ТВ-трансляция на «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности