В 30-м туре Серии А будет сразу несколько матчей, которые претендуют на статус центрального. Это и туринское дерби, и матч «Лацио» - «Милан». Однако самый интересный матч будет закрывать программу 30-го тура: в воскресенье вечером в «Солнечном дерби» сойдутся две главные команды Юга Италии – «Наполи» примет «Рому».

Команды являются соседями по турнирной таблице: «Рома» идет пятой, а «Наполи» - шестым. Несмотря на это, шансов попасть в зону Лиги чемпионов у команд практически не осталось: отставание от четвертого места, которое занимает «Аталанта», уже более 10 очков.

«Наполи» очень сильно выглядит после рестарта сезона: команда Дженнаро Гаттузо выиграла Кубок Италии и в Серии А выиграла два матча. Однако в четверг «Партенопеи» наткнулись на великолепную «Аталанту», и машина Джан Пьеро Гасперини не оставила шансов неаполитанцам – 2:0. Именно этот матч подвел черту под надеждами «Наполи» зацепиться за четвертое место.

У «Ромы» эти надежды после рестарта сезона выглядели более реалистичными – отставание от «Аталанты» составляло всего 6 очков. Однако команда Пауло Фонсеки в последнее время посыпалась и потерпела два поражения подряд – от «Милана» и от «Удинезе». Отставание от «Аталанты» увеличилось в два раза, а шансы на Лигу чемпионов снизились до минимума.

У «Наполи» турнирной мотивации на остаток сезона в Серии А, по сути, не осталось: участие в Лиге Европы уже обеспечено благодаря победе в Кубке Италии, а до Лиги чемпионов, как уже было сказано выше, дотянуться не удастся. Однако требовательный Дженнаро Гаттузо, конечно же, не позволит своей команде доигрывать сезон спустя рукава.

А вот у «Ромы» это мотивации достаточно: если не выбраться из текущего кризиса, то можно вообще без еврокубков на следующий сезон остаться.

Обе команды подходят к матчу не в оптимальных составах. У «Наполи» из-за травм не сыграют вратарь Давид Оспина, защитник Кевин Малькюи, хавбек Аллан и форвард Фернандо Льоренте. У «Ромы» дисквалифицирован Диего Перотти (красная карточка в матче с «Удинезе), а Николо Дзаньоло еще не восстановился после разрыва «крестов».

Кризис «Ромы» не остался незамеченным букмекерами: они фаворитом матча считают «Наполи». Коэффициент на победу хозяев – 2,08, на «Рому» - 3,64. Вероятность ничьи – 3,82.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Марио Руй – Зелиньски, Демме, Руис – Лосано, Милик, Кальехон

«Рома»: Миранте – Коларов, Смоллинг, Манчини, Дзаппакоста – Кристанте, Верету – Перес, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко

5 июля, воскресенье